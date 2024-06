Vlak voor Splunk .conf24 van start ging, namen Cisco-CEO Chuck Robbins en voormalig CEO van Splunk Gary Steele even de tijd om wat vragen van de aanwezige pers te beantwoorden. Hieronder enkele inzichten die daarbij naar voren kwamen.

Splunk speelde vorige week een belangrijke rol tijdens Cisco Live. Deze week is dat niet anders. Er zijn behoorlijk wat mensen van Cisco aanwezig op de eerste dag van .conf24, de jaarlijkse conferentie van Splunk. Centraal tijdens de eerste dag stond een optreden van Cisco-CEO Chuck Robbins in de openingskeynote van voormalig Splunk-CEO Gary Steele (nu President en Head of Go-To Market van Cisco). Beloftes richting de Splunk-gemeenschap dat Splunk niet wezenlijk zal veranderen, waren een belangrijk onderdeel van dit optreden.

Splunk is belangrijk voor Cisco, Cisco is belangrijk voor Splunk

Dat laatste is belangrijk. Er heerst in de community her en der namelijk de angst dat de innovatie eruit gaat en dat Splunk volledig geïntegreerd wordt in het aanbod van Cisco. Daar hoeven de mensen die Splunk een warm hart toedragen niet bang voor te zijn, verzekeren de twee de hele zaal.

Het effect van Splunk op Cisco is misschien nog wel groter dan andersom, geven zowel Robbins als Steele tijdens het persmoment aan. Cisco kan veel leren van de manier waarop Splunk de markt opgaat bijvoorbeeld. Vandaar ook dat Cisco Steele verantwoordelijk heeft gemaakt voor de GTM-strategie van heel Cisco. Daarmee is ook meteen de enige functiewijziging binnen Splunk na de overname genoemd, geeft Steele aan. Alle andere medewerkers van Splunk hebben hun oude functie nog.

Cultuur is een match

Het feit dat Cisco en Splunk het samen goed kunnen vinden, heeft niet alleen te maken met de complementaire portfolio’s en de grote overlap in klanten. Natuurlijk zijn de Full-Stack Observability van Cisco AppDynamics en de Observability Cloud van Splunk een uitstekende match. Ze voegen data en inzichten uit verschillende onderdelen van de omgevingen van klanten samen. Dat gaat zeker leiden tot meer en diepere inzichten, daar lijkt geen twijfel over. Ook in het security-portfolio van Cisco voegen de inzichten die Splunk kan toevoegen veel waarde toe.

Zowel Robbins als Steele benadrukken echter dat er nog een veel fundamentelere reden is waarom Cisco en Splunk goed werken als stel. Het zijn qua cultuur globaal dezelfde bedrijven. Dat is belangrijk, zeker als klanten van Splunk nu ook af en toe iemand van Cisco in de vergaderruimte tegenkomen. Clasht het op het gebied van bedrijfscultuur, dan zijn dat geen prettige meetings voor klanten. Dat is nu dus niet het geval.

Tot slot is het ook nog goed om hier te vermelden dat Cisco veel meer een softwarebedrijf is dan je wellicht zou denken. Daar wijst Robbins ook nog enkele keren fijntjes op tijdens het mediamoment. Omzet uit software zit inmiddels op zo’n 20 miljard dollar. Hij wil hiermee zeggen dat Cisco echt wel weet hoe het software moet ontwikkelen en in de markt moet zetten. Het hoeft geen enorme sprong voorwaarts te maken op dat punt nu Splunk onderdeel van het bedrijf is.

Openheid

Robbins en Steele hadden het tijdens de Q&A voorafgaand aan .conf24 ook nog vrij uitgebreid over de openheid die beide bedrijven nastreven. Zowel Cisco als Splunk hebben er recent duidelijk een punt van gemaakt dat ze hun platform ook openstellen voor (data van) andere partijen. Dat kunnen complementaire partijen zijn, maar ook concurrenten. Bij Cisco is dat duidelijk op het gebied van collaboration en security, waar het respectievelijk concurreert met Microsoft en Palo Alto Networks, maar Webex-hardware geschikt heeft gemaakt voor Teams en metrics van Palo Alto Networks in Cisco XDR laat lopen. Ook Splunk zit zo in de wedstrijd, geeft Steele aan, zonder daarbij details te noemen.

Deze openheid kun je natuurlijk uitleggen als een teken van zwakte. Waarom zou je open zijn als het niet echt nodig is? Toch is er met name op het gebied van cybersecurity wel degelijk iets voor te zeggen dat iedere leverancier dit moet doen. Cisco kondigde op dit vlak vorige week tijdens Cisco Live nog aan dat het samen met Microsoft (de grootste securityleverancier ter wereld) op gaat trekken in de strijd tegen de aanvallers. Dat is simpelweg nodig. Een zekere mate van openheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Voor de volledigheid, openheid betekent niet dat de bedrijven alles open-source gaan maken of plotseling alle inzichten, metrics en dergelijke voor iedereen beschikbaar gaan stellen. Het gaat hier puur om de realisatie dat ze het niet alleen kunnen. Dat ze hun eigen platformen open moeten stellen voor andere databronnen.

Cisco is geen Broadcom

We zullen uiteraard moeten afwachten wat de positie van Splunk binnen Cisco exact gaat zijn. Maar als een bedrijf 28 miljard dollar uitgeeft om een ander bedrijf te kopen, gaat het dat bedrijf vervolgens niet volledig uit elkaar trekken en zo de waarde ervan drastisch verminderen, geeft Robbins tijdens een perssessie aan.

Daarmee kijkt Cisco dus wezenlijk anders tegen de zaken aan dan Broadcom, dat juist wel als een olifant door een porseleinkast lijkt te gaan. VMware was en is wel een veel complexer bedrijf dan Splunk en er zat en zit aanmerkelijk meer legacy in, dus helemaal eerlijk is de vergelijking niet. Het punt is echter duidelijk: Cisco gaat niet rigoureus ingrijpen in Splunk. Dit jaar is niet de laatste .conf van Splunk en we mogen eerder een versnelling in ontwikkeling verwachten bij het bedrijf dan een vertraging.