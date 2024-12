Oude Google Workspace Sync-versies beletten Windows 11 24H2-update

Gebruikers met een verouderde versie van Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO) krijgen voorlopig geen update naar Windows 11 24H2. Microsoft heeft besloten de update te blokkeren vanwege problemen met Outlook die door de oude softwareversie worden veroorzaakt.

Met GWSMO kunnen gebruikers hun Google Workspace-e-mails, agenda, contacten, notities en taken direct in Outlook beheren.

Wanneer gebruikers met een verouderde versie dan de laatste versie 4.3.68.0 van 22 november gebruiken, ervaren ze problemen wanneer zij upgraden naar Windows 11 24H2. Bij het opstarten van Outlook verschijnt een foutmelding: “Cannot Start Microsoft Outlook. Cannot Open the Outlook Window. The set of folders cannot be opened. An unexpected error has occurred. MAPI was unable to load the information service” errors on affected systems”.

Het is daarnaast onmogelijk de (verouderde) toolversie na een Windows 24H2-update te verwijderen of opnieuw te installeren met de laatste versie die het Outlook-probleem juist oplost.

Microsoft heeft besloten om de Windows 11 24H2-update voor getroffen gebruikers te blokkeren. Het advies is om eerst de oude GWSMO-versie handmatig te verwijderen en daarna de meest recente versie te installeren. Dit zou het probleem moeten oplossen en de weg vrijmaken voor de update.

Dit is niet de eerste keer dat Microsoft een update naar Windows 11 24H2 blokkeert. Vorige maand werd de update geblokkeerd voor apparaten waarop bepaalde Ubisoft-games werden gedraaid, omdat deze crashes, freezes en audio-problemen veroorzaakten.

Andere blokkades betroffen systemen met onder meer Asphalt 8, geïntegreerde webcamera’s, Asus X415KA- en X515KA-laptops, diverse wallpaper customization-apps, de Safe Exam Browser en de Easy Anti-Cheat-software voor multi-player pc-games.

