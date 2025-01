Nieuwe MariaDB-release maakt databasebeheer slimmer en veiliger

MariaDB Enterprise Platform 2025 gaat via vector search helpen bij het ondersteunen van AI-applicaties.

Met vector search kunnen ontwikkelaars eenvoud brengen in hun database-stack eenvoudig, voor het ondersteunen van AI-initiatieven. De functionaliteit zorgt binnen de MariaDB-database voor het doorzoeken van ongestructureerde data op basis van waarden en semantiek, zonder dat meerdere databases moeten worden geïntegreerd of dat de betrouwbaarheid en security van het systeem in gevaar komen.

Ook kunnen met vector search LLM’s meer betrouwbare en contextrelevante resultaten geven met behulp van RAG op zakelijke data. Bovendien zorgt de nieuwe feature ervoor dat gebruikers vector search binnen MariaDB zelf kunnen toepassen en hiervoor geen andere databases nodig hebben.

De toegevoegde MaxScale-feature helpt gebruikers met het vastleggen van workloads in het productiesysteem. Denk aan zoekvragen, sessies en transacties, die vervolgens in een testomgeving opnieuw kunnen worden afgespeeld. Hierdoor kunnen zij testen of upgrades van de MariaDB-database naar behoren functioneren en ook analyseren welke gevolgen configuratie-aanpassingen hebben.

Een vernieuwde optimizer binnen de database-engine van MariaDB Enterprise Platform 2025 beschikt nu over een meer gedetailleerd kostenmodel dat ook de meest recente SSD-disks en verschillende karakteristieken van storage engines meerekent. Dit moet de lagere latency en hogere throughput van moderne storage devices beter benutten. Onder meer door het snelste uitvoeringsplan voor complexe zoekvragen te kiezen.

Overige features

Andere nieuwe verbeteringenzijn minder operationele downtime, een sterkere efficiency en verrijkte zakelijke securitymaatregelen die TLS als standaard inzetten. MariaDB Enterprise Platform 2025 beschikt ook over een verbeterd partitiebeheer.

De laatste versie is nu voor alle MariaDB-gebruikers beschikbaar.

Lees ook: MariaDB overgenomen door private investeringsmaatschappij