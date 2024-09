MariaDB overgenomen door private investeringsmaatschappij

MariaDB is onlangs stilletjes overgenomen door de private investeringsmaatschappij K1 Investment Management. De overname volgt op eerdere geruchten dat de open-source databasespecialist vanwege tegenvallende resultaten een koper zocht.

De overname van MariaDB door K1 Investment Management, waarvan het definitieve bedrag niet bekend is gemaakt, komt niet als een verrassing. In februari van dit jaar deed de private investeringsmaatschappij al een bod op de open-source databasespecialist. Dit na eerdere interesse van Runa Capital.

Toen bood K1 Investment Management een bedrag van 55 dollarcent per aandeel, waardoor het totale bod op ongeveer 34 miljoen euro (37 miljoen dollar) uitkwam. Dit was toen 189 procent meer dan de laatst genoteerde waarde van het aandeel MariaDB.

Nieuwe CEO

Met de overname door de private investeerder verdwijnt MariaDB binnenkort van de beurs in New York. Ook is inmiddels Rohit de Souza, afkomstig van onder meer Actian en Micro Focus, tot nieuwe CEO benoemd. Oud-CEO Paul O’Brien blijft als adviseur aan de open-source databasespecialist verbonden.

De overname is het gevolg van een kwakkelende periode die de open-source databasespecialist de afgelopen jaren heeft meegemaakt. De bedrijfswaarde daalde al snel na de beursgang eind 2022. Dit had in 2023 twee grote ontslagrondes tot gevolg waarbij een derde van de medewerkers moest vertrekken.

Onderdelen afgestoten

Ook werd vorig jaar de SkySQL beheerde databasedienst verzelfstandigd. Begin dit jaar werd het geospatiale onderdeel van MariaDB afgestoten. Dit bedrijfscomponent leverde software voor het analyseren van satellietbeelden en gelijkwaardige bestanden.

K1 Investment Management wil na de nu uitgevoerde overname meer gaan investeren in productontwikkeling en ervoor blijven zorgen dat de hoogwaardige producten en diensten van de open-source databasespecialist voldoen aan de vraag vanuit de markt.

