Microsoft verbetert Windows Terminal: nieuwe functies, bugfixes en betere stabiliteit

Microsoft werkte Windows Terminal bij met nieuwe ondersteuning voor meerdere vensters, verbeteringen aan de console-architectuur en verschillende andere functies.

Windows Terminal, de standaard console-app in Windows 10 en 11, kreeg in zowel de stabiele als de previewkanalen grote updates. Versie 1.22.10352.0 is nu beschikbaar voor alle gebruikers buiten het previewprogramma. Het introduceert een volledig herschreven console-hostimplementatie met ondersteuning voor Sixels, emoji met zero-width joiners, command snippets en diverse andere verbeteringen. Dit meldt NeoWin.

Een van de belangrijkste toevoegingen in deze update is een nieuwe versie van het Cascadia Code-lettertype, waarin een probleem met Arabische glyphs is opgelost. Daarnaast test men een nieuw kleurenpalet: Ottosson. Dat biedt een consistente verdeling van kleurtoon en chroma op basis van de Oklab-kleurruimte.

Nieuw instellingeninterface

Microsoft ontwierp een nieuw instellingeninterface, met onder andere een nieuwe compatibiliteitspagina en een terminal-emulatiepagina binnen Profielen. Hiermee kunnen gebruikers de compatibiliteitsinstellingen van toepassingen beter beheren. Ook kunnen gebruikers nu instellen hoe paden worden vertaald bij het slepen of kopiëren van bestanden naar de terminal. Er zijn vier opties beschikbaar: geen vertaling (Windows), WSL (/mnt/c), MSYS2 (/c) en Cygwin (/cygdrive/c).

Naast nieuwe functies brengt deze update ook enkele wijzigingen met zich mee. In de opdrachtprompt en Python, evenals andere toepassingen die gebruikmaken van console-invoer, zal het opnieuw selecteren van een eerder gebruikt commando ertoe leiden dat het opnieuw wordt opgeslagen in de geschiedenis, waarmee een eerdere wijziging wordt teruggedraaid.

Windows 11 24H2 werkt Terminal niet langer bij terwijl het in gebruik is. De vertalingsmodi voor POSIX-paden escapen nu correct paden met enkele aanhalingstekens. Gebruikers kunnen toepassingen nu blokkeren om naar het Windows-klembord te schrijven via een nieuwe compatibiliteitsinstelling.

Bugfixes

Daarnaast zijn er enkele bugfixes doorgevoerd. Zo werkt de sneltoets Ctrl+Insert nu correct om geselecteerde tekst te kopiëren in de Command Palette, zal de actie Venster sluiten de bevestigingsdialoog niet langer omzeilen, en is het schema-document bijgewerkt met de Windows.Terminal.VisualStudio dynamische profielbron.

Windows Terminal 1.23.10353.0 is een grotere update met nog meer verbeteringen. De ondersteuning voor meerdere vensters is volledig herschreven, waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid aanzienlijk zijn verbeterd. De tray-icoon werkt consistenter, acties die meerdere vensters omvatten functioneren beter, en het oproepen van vensters verloopt soepeler. Dit maakt het werken met meerdere terminalvensters veel prettiger. Mocht men desondanks problemen ervaren met vensterbeheer of procesbeheer, dan wordt aangeraden een bugrapport in te dienen.

Ook in deze versie is Cascadia Code bijgewerkt om problemen met Arabische glyphs te verhelpen. Het nieuwe Ottosson-kleurenpalet blijft in ontwikkeling en gebruikers kunnen nu kiezen om de tabbladbalk in volledig schermmodus weer te geven via een nieuwe instelling. De instellingeninterface is verder uitgebreid met een nieuwe, overzichtelijke aanpassingservaring voor het menu Nieuw tabblad, waarin je mappen en profielinstellingen kunt toevoegen. Daarnaast zijn er nieuwe eenvoudige instellingen toegevoegd, zoals regenboogsuggesties, celbreedte, de URL voor webzoekopdrachten en kleurselectie. Het is nu ook eenvoudiger om belgeluiden in te stellen, te testen en te verwijderen.

Profielen kunnen al langer de voorgrond-, achtergrond- en selectiekleuren aanpassen, maar deze instellingen waren nog niet via de UI toegankelijk. Dit is nu wel het geval. Een andere nieuwe toevoeging is een pictogramkiezer waarmee gebruikers eenvoudig emoji, ingebouwde pictogrammen of externe pictogrambestanden kunnen selecteren. De pagina voor uiterlijkinstellingen heeft nu een nieuwe editor voor ruimtelijke padding.

Een andere belangrijke vernieuwing is dat gebruikers nu de mogelijkheid hebben om de inhoud van het scherm te kopiëren met escape-sequenties door een kopieeractie in te stellen met `”withControlSequences”: true`. Bovendien kunnen toepassingen nu gebruikmaken van de S8C1T- en S7C1T-escape-sequenties om C1-controles in of uit te schakelen. DOCS schakelt nu 8-bit controlekarakters in op stdin bij gebruik van ISO2022-encoding.

De volledige changelog en downloadlinks voor de nieuwste Windows Terminal Preview zijn beschikbaar op GitHub. Gebruikers kunnen de updates ook downloaden via de Microsoft Store.