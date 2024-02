Microsoft heeft de Windows Terminal Preview 1.20-update uitgebracht. De nieuwe versie van de applicatie brengt voornamelijk visuele updates met zich mee, maar introduceert ook een nieuwe aanpak voor het updaten van de terminal.

Windows Terminal Preview is een applicatie voor gebruikers van command-line tools en shells, zoals Command Prompt, PowerShell en WSL. Vanaf versie 1.20 zijn er nieuwe visuele mogelijkheden voor de regels die de applicatie weergeeft. Zo kan de tool nu regels in kleur weergeven en ze bijvoorbeeld onderstrepen. Onderstaande afbeelding toont hoe deze nieuwe visuele aspecten eruit kunnen zien.

Een andere visuele aanpassing die Microsoft introduceert, heeft te maken met het zoeken naar tekst. Wanneer een gebruiker zoekt op een woord of een woordencombinatie, zal bij een hit worden uitgelicht waar de tekst zich bevindt in de terminal. Als er meerdere hits zijn, worden ze allemaal gemarkeerd.

Naast de visuele updates die de gebruikerservaring aangenamer moeten maken, hanteert Windows Terminal Preview voortaan een nieuw updatebeleid. De Microsoft Store zal niet langer automatisch een update doorvoeren voor Windows Terminal Preview wanneer de applicatie in gebruik is. Dit voorkomt dat de terminal plotseling wordt afgesloten tijdens het installeren van een update. Ontwikkelaars kunnen daardoor rustig hun taken afronden voordat de update wordt geïnstalleerd.

