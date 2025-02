Veeam-oprichter Timashev stapt in agentic AI-bedrijf Integrail

Ratmir Timashev, een van de oprichters van Veeam en Object First, heeft onlangs 10 miljoen dollar geïnvesteerd in de agentic AI-startup Integrail. Ook wordt Timashev Executive Chairman.

Met de investering wil Integrail zijn platform verbeteren en meer diensten en trainingen ontwikkelen. Het bedrijf wil zo meer mogelijkheden krijgen om een belangrijke speler te worden op het gebied van agentic AI en zijn klanten beter te helpen met het geautomatiseerd uitvoeren van complexe taken.

Daarnaast heeft de agentic AI-startup Peter Guagenti, de voormalig CEO van Tabnine, benoemd tot CEO. Oprichter en voormalig CEO van Integrail, Anton Antich, neemt nu de rol van Chief Product Officer op zich.

Uitbreiding AI Studio-platform

Met de nieuwe investering wil de agentic AI-startup in de eerste plaats zijn bestaande agentic AI-platform, het no-code AI Studio-platform, verder uitbouwen. Met dit platform kunnen alle medewerkers, ook als zij geen kennis van AI hebben, AI-agents bouwen en beheren voor het automatiseren van complexe processen of taken.

Het platform beschikt over vooraf gebouwde agents die als startpunt dienen voor het ontwikkelen van op maat gemaakte agents. Daarnaast zorgt het voor automatische verbindingen tussen bestaande applicaties en tools, zoals CRM-systemen, marketing automation en ERP-systemen, om workflows te automatiseren.

Verder maakt het agentic AI-platform het mogelijk dat gebruikers bepaalde werkprocessen en -vereisten beschrijven, waarna AI Studio automatisch hiervoor agents aanmaakt. Met behulp van context awareness over hoe een specifiek bedrijf werkt, kunnen deze agents vervolgens dezelfde taken uitvoeren die normaal door menselijke medewerkers worden gedaan.

AI Studio werkt met alle grote LLM’s en is zowel on-premises als via SaaS beschikbaar.

Meer advies en trainingen

Een tweede belangrijke ontwikkeling die Integrail met de investering wil doorvoeren, is het uitbreiden van zijn dienstverlening en het trainen van klanten. Naast het platform biedt de agentic AI-startup ook trainings-, advies- en consultancydiensten aan. Vooral wil Integrail klanten ondersteunen die AI in hun bedrijfsomgeving willen implementeren en daarbij niet willen wachten.

Lees ook: De ontwikkeling van AI zal in 2025 onverminderd snel doorgaan