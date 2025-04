Microsoft vervangt Remote Desktop-app door Windows App en introduceert Cloud PC

Microsoft heeft haar eerste Cloud PC, de Windows 365 Link mini-PC geïntroduceerd. Daarnaast vervangt het de Remote Desktop-app op Android met de nieuwe Windows App, waarmee deze nu op alle besturingssystemen beschikbaar is. Dit is de laatste stap in het vervangen van de oudere Remote Desktop-app die eind mei end-of-life zal zijn. De nieuwe app biedt een verbeterde gebruikersinterface en nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor passkeys voor betere beveiliging.

De nieuwe Windows App dient als één centraal toegangspunt voor verschillende virtualisatie-oplossingen van Microsoft. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot Remote Desktop, Windows 365, Azure Virtual Desktop en Microsoft Dev Box vanuit één applicatie. Een aanzienlijke verbetering vergeleken met de oude Remote Desktop-app.

Microsoft meldt dat de nieuwe Windows App al meer dan 425 miljoen gebruiksuren heeft geregistreerd over alle platformen. Toch is niet iedereen even enthousiast over de verandering. Vooral de nieuwe naam ‘Windows App’ wordt door veel gebruikers als verwarrend ervaren, in tegenstelling tot de duidelijkere ‘Remote Desktop-app’.

Uitrol op verschillende platformen

Microsoft is al geruime tijd bezig met het uitfaseren van de Remote Desktop-app op verschillende platformen. Eerder werd al aangekondigd dat vanaf 27 mei 2025 de ondersteuning voor de Remote Desktop-app op Windows stopt. Nu volgt Android in dit proces.

Verbeterde functies

Volgens Microsoft biedt de Windows App verschillende verbeteringen ten opzichte van de oude Remote Desktop-app. Naast een gemoderniseerde gebruikersinterface en een betere gebruikerservaring, biedt de Android-versie ondersteuning voor Chrome OS. De toevoeging van passkey-ondersteuning zorgt voor betere en modernere beveiliging en authenticatie.

De Windows App past de weergave automatisch aan naar de juiste beeldschermresolutie. Wanneer een gebruiker van apparaat wisselt, bijvoorbeeld van desktop naar tablet, past de app zich onmiddellijk aan. Dit maakt het gebruik op verschillende apparaten aanzienlijk eenvoudiger – een functionaliteit die vooral voor thuiswerkers waardevol is.

Cloud PC

Microsoft wil bedrijven ook faciliteren in het aanbieden van echte cloud pc’s, waarbij de werkplek van de werknemer volledig in de cloud draait en er lokaal geen beheer meer nodig is. Dat kan met de nieuwe Windows 365 Link pc. Dit is een mini-pc waar een miniscuul besturingssysteem op staat met enkel de Windows App om te verbinden met je werkplek in de cloud. Er wordt dus niets lokaal opgeslagen op deze mini-pc. Het enige wat je nodig hebt is de mini-pc, een monitor, toetsenbord, muis en werkende internetverbinding.