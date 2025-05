Anthropic voorziet mobiele Claude gebruikers van spraakfunctie

Anthropic introduceert een spraakfunctie voor zijn Claude AI-bot. De functie, momenteel in beta, geeft mobiele gebruikers de mogelijkheid om gesprekken te voeren met Claude via spraak. Het bedrijf zet daarmee weer een stap in de concurrentiestrijd met andere AI-aanbieders.

De nieuwe Voice Mode maakt het mogelijk om volledig gesproken conversaties te voeren met Claude via de mobiele app. De spraakfunctie is nu beschikbaar voor Engelstalige gesprekken en wordt aangedreven door Claude Sonnet 4. Het is nog even wachten op meertalige ondersteuning.

Spraakinteractie met vijf verschillende stemmen

Gebruikers kunnen kiezen uit vijf verschillende stemmen en wisselen tussen tekst en spraak tijdens een gesprek. Na afloop krijgen ze een transcript en samenvatting van de conversatie.

Volgens de ondersteuningspagina van Anthropic maakt Voice Mode het “makkelijker om Claude te gebruiken wanneer je handen bezet zijn maar je hoofd niet”. Gebruikers kunnen praten over documenten en afbeeldingen terwijl belangrijke punten op het scherm worden weergegeven tijdens het gesprek.

Beperkingen en gebruikslimiet

De spraakfunctie heeft wel restricties. Gesprekken tellen mee voor de reguliere gebruikslimiet, waarbij gratis gebruikers kunnen rekenen op 20 tot 30 conversaties. Alleen betalende abonnees kunnen gebruikmaken van de Google Workspace-connector waarmee Voice Mode toegang krijgt tot Google Calendar en Gmail. Integratie met Google Docs blijft exclusief voor Enterprise-klanten.

Anthropic CEO Mike Krieger bevestigde eerder dit jaar in gesprek met de Financial Times dat het bedrijf werkte aan spraakfuncties. Destijds liepen er gesprekken met Amazon en AI-startup ElevenLabs voor mogelijke samenwerkingen.

Concurrentie op spraakgebied

De introductie van spraakfuncties past in de bredere trend waarbij AI-chatbots natuurlijkere interactiemogelijkheden krijgen. Met deze lancering volgt Anthropic andere grote AI-aanbieders. Google biedt Gemini Live, OpenAI heeft ook ondersteuning voor spraak en xAI beschikt over Voice Mode voor Grok. Uit onderzoek van Anthropic zelf blijkt dat programmeurs de meeste Claude-gebruikers zijn, vooral dus voor code-gerelateerde taken. Met de toevoeging van voice hoopt Anthropic ongetwijfeld meer doelgroepen aan te spreken.