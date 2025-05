OpenAI werkt aan een functie waarmee gebruikers hun ChatGPT-account kunnen gebruiken om in te loggen bij externe apps. Het bedrijf peilt momenteel de interesse van ontwikkelaars voor deze dienst, blijkt uit een webpagina die dinsdag werd gepubliceerd.

Met 600 miljoen maandelijkse actieve gebruikers wil OpenAI verder uitbreiden buiten AI-chatbots. Een “Inloggen met ChatGPT”-functie zou het bedrijf direct laten concurreren met Apple, Google en Microsoft, die allemaal soortgelijke inlogdiensten aanbieden.

Organisaties van elk formaat zijn welkom

OpenAI lijkt een brede doelgroep voor ogen te hebben. Het formulier voor ontwikkelaars vraagt naar bedrijven met minder dan 1.000 wekelijkse gebruikers tot apps met meer dan 100 miljoen gebruikers per week. Ook wordt gevraagd hoe ontwikkelaars AI-functies gebruiken en of ze klant zijn van de OpenAI API.

Eerder deze maand lanceerde OpenAI al een preview van de functie voor ontwikkelaars in Codex CLI, de open source AI-tool van het bedrijf. Gebruikers konden hun ChatGPT Free, Plus of Pro accounts koppelen aan API-accounts. Plus-gebruikers kregen 5 dollar aan API-tegoed, Pro-gebruikers 50 dollar.

Uitbreiding van het platform

De stap past bij OpenAI’s ambitie om ChatGPT uit te breiden naar andere gebieden zoals online shopping, social media en persoonlijke apparaten. CEO Sam Altman heeft in 2023 al laten weten dat het bedrijf naar een “sign in with OpenAI”-functie zou kijken in 2024. Nu, in 2025, lijkt OpenAI serieus werk te maken van die plannen.

De ontwikkeling volgt een bredere trend waarbij techbedrijven hun platforms proberen uit te breiden. Bestaande aanbieders van een generieke login functionaliteit hebben recent de overstap naar gemaakt, dat is een stuk veiliger maar ook gebruiksvriendelijker.

Beschikbaarheid “Inloggen met ChatGPT”

OpenAI heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de inlogfunctie voor alle gebruikers beschikbaar komt. Ook is onduidelijk hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld. ChatGPT is in korte tijd wel een van de meest gebruikte applicaties ter wereld geworden en heeft daarmee een stevige basis om inlogdiensten aan te bieden.