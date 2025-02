Musk trekt bod op OpenAI in mits ChatGPT-maker non-profit blijft

Elon Musk zal zijn bod van $97,4 miljard op de non-profit tak van OpenAI intrekken als de ChatGPT-maker afziet van zijn plannen om een for-profit entiteit te worden.

Dit stellen advocaten van de miljardair volgens persbureau Reuters in een gerechtelijk document. Zij geven aan dat indien het bestuur van OpenAI bereid is om bereid is de missie van de liefdadigheidsinstelling te behouden en te besluiten het ‘te koop’-teken van zijn activa te nemen door de conversie ervan stop te zetten, dat Musk het bod dan intrekt.

Zo niet, dan moet de liefdadigheidsorganisatie worden gecompenseerd voor wat een onafhankelijke koper zou betalen voor zijn activa, schrijft men in de verklaring. Musks bod had als doel de liefdadigheidsmissie van OpenAI te bevorderen, schrijft men.

OpenAI en Musk, de CEO van Tesla en socialemediaplatform X, reageerden niet onmiddellijk op verzoeken van Reuters.

In 2015 richtten Sam Altman en Musk OpenAI gezamenlijk op als een liefdadigheidsorganisatie. Musk verliet het bedrijf echter later vanwege meningsverschillen met Altman over de koers van de onderneming. Altman werd vervolgens CEO. Hij lanceerde een for-profit tak binnen OpenAI om financiering van investeerders zoals Microsoft veilig te stellen.

Transitie naar for-profit bedrijf

Altman werkt nu aan een plan om de kernactiviteiten om te vormen tot een for-profit bedrijf dat niet langer onder controle staat van het non-profit bestuur. De non-profit organisatie zal echter blijven bestaan en een minderheidsbelang behouden in het for-profit bedrijf. Musk spande een rechtszaak aan om deze overgang te voorkomen.

Eerder deze week deed een door Musk geleide groep een bod om de non-profit tak over te nemen als zijn nieuwste poging om de transitie te blokkeren.

De non-profit organisatie is niet te koop. Dat zei Altman dinsdag tegen Reuters. OpenAI verklaarde dat Musks bod in strijd is met zijn rechtszaak. Daarin beweert hij dat OpenAI’s activa niet voor privéwinst mogen worden gebruikt.