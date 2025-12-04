365-apps niet te downloaden door bug, Microsoft werkt aan fix

Microsoft onderzoekt een probleem waardoor gebruikers geen Microsoft 365-desktopapps kunnen downloaden vanaf de Microsoft 365-homepage. De bug, die sinds 2 november gebruikers treft, heeft te maken met een fout in een recente service-update.

Het bedrijf heeft de storing woensdag bevestigd in een incidentrapport met het nummer OP1192004. De fout beïnvloedt klanten die Microsoft 365-desktopapps willen downloaden. Microsoft test momenteel een oplossing en belooft vanavond een update te geven over de voortgang.

Oorzaak: fout in licentiecontrole

Microsoft heeft de oorzaak van het probleem geïdentificeerd. Een recente service-update bevat een codefout die de licentiecontrole verstoort. Daardoor kunnen gebruikers de desktopapps niet downloaden vanaf de homepage. Het bedrijf test de fix momenteel in de eigen interne omgeving voordat deze wordt uitgerold.

“We blijven de genoemde fix valideren en testen in onze interne omgeving om de effectiviteit te garanderen voordat we deze implementeren in de getroffen infrastructuur”, aldus Microsoft. Het bedrijf verwacht binnenkort een tijdlijn voor de implementatie te kunnen delen.

De bug kan elke gebruiker treffen die probeert Microsoft 365-desktopapps te downloaden. Microsoft heeft nog geen details gedeeld over de exacte omvang van het probleem. Wel omschreef het bedrijf de storing als een “incident”, een aanduiding voor kritieke problemen met merkbare impact voor gebruikers.

Meer problemen met Excel en Outlook

Microsoft kampt momenteel met meerdere storingen. Het bedrijf lost ook een bekend probleem op waarbij sommige gebruikers Excel-e-mailbijlagen niet kunnen openen in de nieuwe Outlook-client. Dat komt door een coderingsfout in Excel-bestandsnamen.

Een jaar geleden loste Microsoft een vergelijkbaar probleem op waarbij licentiewijzigingen zorgden voor willekeurige “Product Deactivated”-foutmeldingen. Vorige maand verholpen zij een bug door verkeerd geconfigureerde authenticatiecomponenten die klanten blokkeerden bij het installeren van de Microsoft 365-desktopapps op Windows-apparaten.

De frequentie van deze incidenten roept vragen op over de betrouwbaarheid van Microsofts clouddiensten. Organisaties die afhankelijk zijn van Microsoft 365 voor hun dagelijkse activiteiten, blijven periodieke storingen ondervinden. Die kunnen aanzienlijke impact hebben op de productiviteit.