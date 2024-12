Outlook-bug volgens Microsoft verholpen, maar dat is niet zo

De Outlook for Windows-app voor pc’s en laptops lijkt nog steeds problemen te ondervinden met een ‘0x80049dd3’-fout waardoor niet kan worden ingelogd. Dit ondanks dat Microsoft aangeeft dat het probleem zou zijn verholpen.

Op verschillende fora, waaronder die van Microsoft zelf, duiken nog steeds klachten op over dat gebruikers van de Outlook for Windows desktopapp niet kunnen inloggen. De foutcode in kwestie is ‘0x80049dd3’.

Deze problemen startten begin deze maand en Microsoft geeft inmiddels via zijn Feedback Hub aan dat het probleem is opgelost. Maar niets is minder waar, zo blijven verschillende eindgebruikers hier en daar op de forums van Microsoft aangeven.

Alleen pc’s en laptops

Het Outlook-probleem lijkt zich wel te beperken tot de Outlook for Windows-app voor pc’s en laptops. Mobiele versies van Outlook, zoals voor Android, zijn niet getroffen en blijken normaal te functioneren.

Wanneer het probleem definitief is opgelost, is nog onbekend.

Eerdere inlogproblemen

Onlangs ondervonden ook Windows 10-eindgebruikers problemen met het inloggen in Outlook. Deze problemen deden zich voor na de november 2024-update voor Windows 10. Hierdoor was het bijvoorbeeld niet mogelijk de single sign-on-functionaliteit te gebruiken of viel de internetverbinding weg tijdens de inlogpogingen.

