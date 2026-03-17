Oracle brengt Java 26 uit: AI, security en Java Verified Portfolio

Oracle brengt zoals gebruikelijk tijdens JavaOne een nieuwe versie van Java uit. Vandaag is het de beurt aan Java 26. De release bevat tien JDK Enhancement Proposals gericht op AI-integratie, cryptografie en ontwikkelaarsproductiviteit. Tegelijk introduceert Oracle het Java Verified Portfolio, een gecureerde collectie van tools, frameworks en libraries waaronder JavaFX en Helidon.

Oracle heeft Java 26 vandaag officieel beschikbaar gesteld. Java 26 is een non-LTS (Long-Term Support) release. De vorige LTS-release was Java 25, die in september 2025 uitkwam en acht jaar ondersteuning krijgt.

De nieuwe versie telt tien JEPs. Dat zijn er minder dan bij Java 25, dat achttien JEPs bevatte. Oracle probeert naar eigen zeggen het aantal JEPs per release sinds het de halfjaarlijkse cyclus heeft relatief beperkt te houden. Voordat er ieder halfjaar een nieuwe versie van Java uitkwam, zaten er soms wel 80-90 in per release. Dat is nu dus niet meer zo. Dit houdt het geheel wat beter beheersbaar voor alle betrokken partijen. Minder JEPs betekent overigens niet per se minder impact. Met name op het gebied van AI en cryptografie zitten er in Java 26 enkele belangrijke updates tussen.

Tien JEPs: van HTTP/3 tot post-quantum beveiliging

De meest opvallende toevoegingen draaien wat ons betreft om security en algemene prestaties. JEP 517 voegt HTTP/3-ondersteuning toe aan de HTTP Client API. Dat is een concrete verbetering voor microservices en API-gedreven applicaties die snellere en betrouwbaardere netwerkverbindingen nodig hebben.

JEP 524 breidt de ondersteuning voor PEM-gecodeerde cryptografische objecten verder uit. Het doel van deze JEP is om een API toe te voegen aan Java waarmee objecten geëncodeerd en gedecodeerd kunnen worden in het nog altijd veelgebruikte Privacy-Enhanced Mail (PEM)-format. Het is een follow-up, een tweede preview, van wat via JEP 470 in versie 25 werd geleverd.

Kijken we naar de prestatiecomponent, dan valt JEP 522 op. Die wil de synchronisatie tussen applicatie- en garbage collector-threads in de G1 GC verminderen. Daarmee zorgt het voor een hogere doorvoer. Dat is altijd goed nieuws voor ontwikkelaars. Ook JEP 516 mag op het vlak van prestatieverbeteringen niet ontbreken. Deze JEP is onderdeel van Project Leyden en versnelt de opstarttijd van Java-applicaties door objecten vooraf te initialiseren en te cachen.

Wie de 2026 State of Java Survey van Azul heeft gelezen, weet dat 62 procent van de Java-professionals de taal inmiddels inzet voor AI-ontwikkeling. Java 26 speelt daar op in met verbeteringen aan de Vector API (JEP 529, nu in de elfde incubatieronde) en Structured Concurrency (JEP 525). Ook Lazy Constants (JEP 526) krijgen een tweede preview, met als doel snellere opstarttijden voor AI- en data-gedreven applicaties.

Java Verified Portfolio

Naast de technische updates introduceert Oracle het Java Verified Portfolio (JVP). Dit is een gecureerde verzameling van enterprise-grade tools, frameworks en libraries die Oracle commercieel ondersteunt. Georges Saab, SVP Oracle Java Platform, stelt: “Met de introductie van JVP kunnen ontwikkelaars hun projecten stroomlijnen met een vertrouwde collectie van door Oracle ondersteunde tools, waaronder Helidon.”

Helidon, een open source Java-framework voor microservices en AI-applicaties, wordt eveneens opgenomen in JVP. Oracle is van plan de release-cadans van Helidon te synchroniseren met de JDK-roadmap en wil Helidon voordragen als OpenJDK-project. Helidon en de Java Platform Extension voor VS Code blijven open source. JVP is gratis beschikbaar voor Java SE-abonnees en Oracle Cloud Infrastructure-klanten die Java-workloads op OCI draaien.

Tot slot is het nog goed om te melden dat JavaFX, het Java GUI-framework, wordt via JVP opnieuw ondersteund. Naar eigen zeggen doet Oracle dit omdat hier een groeiende vraag naar is. Ondersteuning komt beschikbaar voor alle nieuwe Java-versies en alle LTS-versies gedurende de vijf jaar durende Premium Support tier. De ondersteuning voor JDK 8 wordt verlengd tot maart 2028.