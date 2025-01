88% van Oracle Java-klanten overweegt te vertrekken

Een nieuw rapport van Java-leverancier Azul stelt dat 88% van de bedrijven overweegt om over te stappen van Oracle Java naar een alternatief, onder andere vanwege stijgende kosten en beperkende beleidsregels van Oracle.

Oracle wijzigde twee jaar geleden zijn licentiemodel voor Java, waardoor de kosten gebaseerd werden op het aantal werknemers in een organisatie in plaats van op het aantal Java-instanties dat ze gebruiken.

Sindsdien overwegen organisaties alternatieven, en 72% van de respondenten gaf in een enquête in 2023 aan hier al over na te denken.

De top vijf redenen om Oracle te verlaten zijn kosten (42%), voorkeur voor open source (40%), de verkoopmethoden van Oracle (37%), onzekerheid rond veranderende licenties en prijzen (36%), en beperkende beleidsregels van Oracle (33%).

Veel ongebruikte cloud-computecapaciteit

Uit het rapport blijkt ook dat Java-workloads voor bijna twee derde van de respondenten meer dan de helft van de totale cloud-computekosten uitmaken. Bovendien heeft 71% van de bedrijven meer dan 20% ongebruikte cloud-computecapaciteit, en bedrijven beginnen dit probleem aan te pakken door hun cloud-investeringen beter af te stemmen op hun werkelijke gebruik. Vijfendertig procent van de respondenten gebruikt efficiëntere compute-instanties en -processen, en 24% maakt gebruik van een high-performance JDK.

Java blijft ook in populariteit groeien voor het bouwen van AI-functionaliteit: 50% van de organisaties gebruikt het om AI-toepassingen te ontwikkelen, waarmee het Python en JavaScript voorbijstreeft in Java-georiënteerde bedrijven.

De adoptie van AI leidt er ook toe dat 72% van de organisaties aangeeft dat ze hun computecapaciteit moeten uitbreiden om aan de zware werklasten te kunnen voldoen.

In een toeilchting schrijft Azul dat de enquête zich richtte op organisaties die al in Java investeren. Het rapport benadrukt dat Java-ontwikkelaars blijven innoveren met Java en de robuuste bibliotheekecosystemen van de programmeertaal benutten om opkomende technologieën zoals AI te omarmen.

Voor dit rapport werkte Azul samen met Dimensional Research en ondervroeg 2.039 Java-professionals wereldwijd.