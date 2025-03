Oracle lanceert Java 24 met verbeterde AI-ondersteuning en post-quantum cryptografie

Oracle heeft Java 24 uitgebracht, de nieuwste versie van het ontwikkelplatform en de programmeertaal die daarbij hoort. Deze release bevat 24 JDK Enhancement Proposals (JEPs) die ontwikkelaars moeten helpen hun productiviteit te maximaliseren, met speciale aandacht voor AI-ondersteuning en post-quantum cryptografie.

Een belangrijk onderdeel van deze release is de ondersteuning voor AI-ontwikkeling. De integratie van AI in ontwikkelomgevingen wordt steeds belangrijker. Java 24 speelt hierop in met features zoals de Vector API, die volgens Oracle superieure prestaties biedt voor vectorberekeningen die vaak worden gebruikt in AI-inferencing. Deze is wel nog steeds in de incubatiestatus tot Project Valhalla er is.

Daarnaast introduceert Oracle belangrijke beveiligingsfuncties op het gebied van post-quantum cryptografie. Java 24 bevat implementaties van het quantum-resistente Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism (ML-KEM) en het Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm (ML-DSA).

Tijdens een briefing over Java 24 die we bijwoonden, ging Donald Smith, VP Product Management bij Oracle, specifiek in op de voorbereidingen voor post-quantum cryptografie. “Het is niet duidelijk wanneer quantumcomputers zullen zijn, maar we moeten wel plannen maken om de traditionele methodes af te bouwen”, geeft hij aan. Op zich is dit niet nieuw, vervolgt hij. Hij haalt hierbij de introductie van TLS 1.3 aan. Dat is in 2018 geïntroduceerd, terwijl Java 8 al in 2014 is gelanceerd. Het was echter wel mogelijk om het er achteraf in te integreren. Oracle wil hetzelfde doen met ondersteuning voor post-quantum cryptografie.

Verbeteringen voor ontwikkelaars

Java 24 biedt ook talrijke verbeteringen aan de programmeertaal zelf. Zo is er JEP 488 die primitieve types in patronen, instanceof en switch ondersteunt, wat de taal uniformer en expressiever maakt. Dit is vooral nuttig voor ontwikkelaars die werken aan applicaties die AI-inferencing integreren.

Voor beginnende programmeurs introduceert Java 24 JEP 495, waarmee studenten hun eerste programma’s kunnen schrijven zonder complexe taalkenmerken te hoeven begrijpen. Dit sluit aan bij de trend om programmeren toegankelijker te maken, zoals we ook zien bij AI-gedreven programmeertools.

Oracle heeft verder ook iets gedaan om klachten van ontwikkelaars over Java aan te pakken. Een daarvan is dat er veel boiler plate code nodig is om een simpel ‘Hello world’ te creëren. Dat is met Java 24 opgelost.

Adoptie en gebruik van Java

Uit recent onderzoek blijkt dat Java nog steeds een dominante positie inneemt in de ontwikkelwereld. Volgens een recent Java-productiviteitsrapport maakt meer dan 75 procent van de ontwikkelaars gebruik van AI-tools bij het programmeren, wat aansluit bij de nieuwe AI-gerichte functies in Java 24.

De nieuwe release onderstreept dat Java, dat dit jaar zijn dertigste verjaardag viert, nog steeds evolueert. Dat moet ook wel, om aan de veranderende behoeftes van ontwikkelaars te voldoen. De lancering van Java 24 valt samen met de JavaOne-conferentie, die van 18 tot 20 maart 2025 plaatsvindt. Het is de eerste keer dat Oracle Java op deze manier een eigen podium geeft. Vaak was het congres over Java onderdeel van een groter evenement, zoals CloudWorld.

Naast de (bijna) dertigste verjaardag van Java, is het ook de zevende verjaardag van Oracle Java SE. Met Java Universal SE Subscription Java-abonnement biedt Oracle klanten ondersteuning voor het volledige Java-portfolio, inclusief toegang tot Oracle GraalVM en de geavanceerde functies van de Java Management Service.

Volgens Georges Saab, SVP Software Development bij Oracle, is Java 24 tot slot een uitstekend moment om in te stappen. De eerstvolgende versie, Java 25, komt in september en is een LTS-versie. De dingen die in Java 24 worden geïntroduceerd krijgen dus snel ondersteuning voor de langere termijn.

Oracle heeft zelf een technische blog geschreven over Java 24. Die kun je via deze link lezen.