Anthropic beperkt onverwacht gebruik Claude Code

Gebruikers van Claude Code, de AI-codeassistent van Anthropic, ondervinden sinds begin deze week plotseling strengere gebruikslimieten. Opvallend is dat de wijzigingen zonder aankondiging zijn doorgevoerd, wat leidt tot onduidelijkheid en frustratie.

Op GitHub, waar gebruikers hun ervaringen delen, nemen de klachten inmiddels snel toe. Dit geldt vooral voor gebruikers met het dure Max-abonnement van 200 dollar per maand.

Zij krijgen bij overschrijding enkel een melding te zien dat het gebruikslimiet is bereikt, met daarbij een tijdstip waarop hun toegang wordt hersteld. De exacte limieten zijn echter onduidelijk, waardoor gebruikers niet kunnen plannen wanneer en hoe ze Claude kunnen inzetten. Verschillende ontwikkelaars melden dat ze hun workflow moesten onderbreken, terwijl ze zich niet bewust waren van overmatig gebruik.

Anthropic bevestigt in een reactie aan TechCrunch, dat er prestatieproblemen zijn met Claude Code en dat het team werkt aan een oplossing. Toch geeft het bedrijf geen verdere toelichting over de herziening van de limieten of het gebrek aan communicatie daarover.

De verwarring wordt versterkt door het prijsmodel van Anthropic. Hoewel abonnementen zoals Pro en Max hogere verbruiksgrenzen beloven, wordt nergens een vast toegangsvolume gegarandeerd. Voor gratis gebruikers worden de limieten zelfs volledig afhankelijk gemaakt van de drukte op het platform. Daardoor blijft het voor veel klanten onduidelijk wanneer hun toegang beperkt wordt.

Veel technische problemen

Tegelijkertijd doken er bredere technische problemen op binnen het netwerk van Anthropic. API-gebruikers meldden overbelastingsfouten en storingen, terwijl de officiële statuspagina desondanks 100 procent uptime toonde.

Voor veel gebruikers is de grootste ergernis niet zozeer de beperking zelf, maar het uitblijven van transparante communicatie. Zonder heldere richtlijnen of aankondigingen raken gebruikers het vertrouwen kwijt in de stabiliteit en voorspelbaarheid van de dienst.

Voor ontwikkelaars die Claude Code intensief inzetten, is duidelijkheid over gebruiksvoorwaarden essentieel, stelt TechCrunch, en daar ontbreekt het nu juist aan.