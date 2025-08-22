Microsoft beperkt onmicrosoft.com-mail tot 100 externe ontvangers per dag

Microsoft voert nieuwe limieten in voor onmicrosoft.com-domeinen. Organisaties kunnen vanaf nu maximaal 100 externe e-mails per dag verzenden via deze standaarddomeinen om spam tegen te gaan.

De nieuwe maatregel beperkt berichten van onmicrosoft.com-domeinen tot 100 externe ontvangers binnen een 24-uursperiode. Voorheen golden er geen limieten voor Microsoft Online Email Routing Address (MOERA) domeinen.

Microsoft reageert hiermee op een aanhoudend probleem binnen Microsoft 365. Spammers misbruiken namelijk nieuwe tenants om grote hoeveelheden ongewenste e-mails te versturen voordat Microsoft kan ingrijpen. Deze praktijk beschadigt de reputatie van het gedeelde domein, wat alle legitieme gebruikers raakt.

Organisaties die de limiet overschrijden, ontvangen Non-Delivery Reports met foutcode 550 5.7.236. Belangrijk om te weten: interne communicatie en inkomende e-mail blijven onaangetast door deze restrictie.

Migratie naar custom domeinen noodzakelijk

Bedrijven die momenteel MOERA-domeinen als primair domein gebruiken, moeten actie ondernemen. Microsoft adviseert om custom domeinen aan te schaffen en daarnaartoe te migreren. Alleen branded domeinen zouden nog gebruikt moeten worden voor niet-test e-mailcommunicatie.

De impact reikt verder dan standaard e-mailverzending. Ook Sender Rewriting Scheme-configuraties, uitnodigingen van de Bookings-app en Microsoft productmeldingen kunnen worden beÃ¯nvloed als ze afhankelijk zijn van MOERA-domeinen.

Organisaties met gefedereerde domeinen krijgen te maken met extra complexiteit. Zij moeten niet-gefedereerde custom domeinen toevoegen om als standaarddomein te dienen.

De 100-ontvangerslimiet per dag kan restrictief zijn voor organisaties die regelmatig externe communicatie hebben via hun Microsoft 365-omgeving. Dit geldt vooral voor bedrijven die nog geen budget hadden gereserveerd voor een eigen domein of de technische stappen nog niet hadden ondernomen om dit op te zetten.

