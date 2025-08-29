Exchange Online-storing raakt Europese gebruikers

Microsoft Exchange Online kampt met een storing die vooral Europese gebruikers treft. Gebruikers ondervinden vertragingen bij het versturen en ontvangen van e-mails sinds vanmiddag rond 12.30 uur.

Meerdere gebruikers melden hinder te ondervinden, hoewel de exacte omvang van het probleem nog onduidelijk is. Microsoft erkent de problemen op een ondersteuningspagina in het afgesloten admincenter. Het bedrijf stelt dat “sommige gebruikers die zich in Europa bevinden” last kunnen hebben van het versturen of ontvangen van e-mails via Exchange Online.

De techreus heeft de oorzaak van het probleem achterhaald. Het gaat om “een overvloed aan service-to-service-calls” die authenticatieproblemen veroorzaken. Microsoft probeert het probleem op te lossen door dergelijke calls in te perken, maar spreekt nog niet van een definitieve oplossing.

Bredere context

Deze storing beÃ¯nvloedt de maildienst die door miljoenen zakelijke gebruikers wordt gebruikt voor dagelijkse communicatie. Gebruikers die afhankelijk zijn van Exchange Online voor zakelijke communicatie moeten rekening houden met voortdurende vertragingen. Microsoft werkt aan een oplossing, maar geeft geen tijdsindicatie voor volledig herstel van de dienst.

Het is verre van de eerste storing bij Microsoft-diensten dit jaar, van Outlook-problemen tot uitval van Teams of volledige 365-storingen. De vraag is of hier een patroon in te ontdekken valt door Microsoft, maar als de op Ã©Ã©n na grootste cloudspeler en verreweg de populairste leverancier van software raakt een klein probleem al gauw honderdduizenden gebruikers of meer.

Lees ook: Microsoft-storing treft meerdere 365-diensten