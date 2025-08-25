Aanhoudende Outlook-problemen geven Microsoft kopzorgen

Een Exchange Online-probleem verstoort e-mailtoegang voor mobiele Outlook-gebruikers met Hybrid Modern Authentication. De techreus heeft inmiddels een oplossing, maar het is verre van de eerste keer dit jaar dat Outlook problemen ondervindt.

De problemen bij Outlook anno 2025 blijven zich opstapelen. Zo was er een wereldwijde storing in maart, was er tot juli een DNS-misconfiguratie en een maand eerder crashte de klassieke Outlook bij het opstarten van een mailbericht.

Probleem treft mobiele gebruikers

De huidige storing, geregistreerd onder EX1137017 in het Microsoft 365 Admin Center, ontstond door een recente update. Deze wijziging was bedoeld om de efficiÃ«ntie van mailbox-synchronisaties te verbeteren, maar zorgt ironisch genoeg voor grote vertragingen bij getroffen klanten.

Sinds een week geleden ondervinden Outlook-gebruikers op mobiele apparaten problemen. Sommige mailboxen crashen, waardoor gebruikers geen toegang hebben tot e-mail en agenda’s. “Sommige gebruikers kunnen mogelijk geen e-mail verzenden of ontvangen via de Outlook-app op hun apparaat”, bevestigt Microsoft in de servicewaarschuwing.

Technische oorzaak achterhaald

Bij het tegenkomen van een gewone tijdelijke storing wordt nu een uitzondering gegenereerd voor een subset gebruikers. Hierdoor wordt de synchronisatietaak voor e-mails in quarantaine gezet met een wachttijd van 12 uur.

Microsoft-medewerkers hebben inmiddels een fix uitgerold die ervoor zorgt dat synchronisaties niet langer in zo’n langdurige quarantaine belanden. Een eerdere configuratiewijziging die de vertragingsinterval naar Ã©Ã©n uur zou wijzigen, bleek niet succesvol.

Gelijktijdig Teams-probleem

Naast de Exchange Online-problemen onderzoekt Microsoft ook een Teams-incident (TM1134507). Gebruikers zien lege schermen en ervaren crashes tijdens vergaderingen bij gebruik van de desktop-app. Dit probleem kan gebruikers treffen met Intel-driver versie 32.0.101.69xx.

Als tijdelijke oplossing adviseert Microsoft getroffen klanten de webversie van Teams te gebruiken totdat het probleem verholpen is.

Microsoft heeft nog niet bekendgemaakt welke regio’s of hoeveel klanten precies getroffen worden door de huidige Exchange Online-problemen. Het incident staat geclassificeerd als een storing, wat wijst op merkbare gebruikersimpact.

De technische details tonen aan dat zelfs goed bedoelde optimalisaties onverwachte bijeffecten kunnen hebben in zo’n complex ecosysteem als Exchange Online. De vraag is of de trend aan Outlook-problemen eindelijk wat afneemt hierna.

Lees ook: Wereldwijde storing bij Microsoft Outlook, inloggen niet mogelijk