Thoma Bravo nadert overname van callcenter-speler Verint Systems

Investeringsmaatschappij Thoma Bravo staat op het punt callcentersoftwaremaker Verint Systems over te nemen.Â

Dit meldden bronnen tegenover Bloomberg News. Volgens hen zou het bedrijf daarbij worden gewaardeerd op zoâ€™n 2 miljard dollar, inclusief schulden. Een akkoord kan binnenkort worden aangekondigd, al is nog niets definitief en kunnen voorwaarden of timing veranderen.Â

Het persbureau meldde al in juli dat de twee partijen in gesprek waren.Â Bloomberg voegde er toen aan toe dat het onzeker was of de gesprekken ook tot een deal zouden leiden. Thoma Bravo gaf ook nu geen commentaar op recente ontwikkelingen en ook vanuit Verint kwam geen directe reactie.

Verint profiteert van AI-adoptie

De koers van Verint is het afgelopen jaar met 38% gedaald, maar steeg vrijdag in New York met 6% naar $20,47, goed voor een beurswaarde van circa $1,2 miljard. Verint wist in het eerste kwartaal van dit jaar wel de omzetverwachtingen te overtreffen. Analisten zien dat de software van het bedrijf profiteert van de snelle adoptie van kunstmatige intelligentie bij klanten.

Het bedrijf uit Melville, New York, presenteert zich als specialist in klantbeleving-automatisering en bedient meer dan 10.000 klanten in ruim 175 landen. Verint is sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq.

In 2021 splitste Verint Cognyte Software af, dat sindsdien als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf actief is. Cognyte ontwikkelt analysetools voor veiligheids- en inlichtingendiensten om dreigingen en criminele activiteiten in kaart te brengen en heeft een marktwaarde van circa 639 miljoen dollar.

Eerder deze maand meldde Thoma Bravo de overname van Dayforce. De investeringsmaatschappij betaalde er 12,3 miljard dollar voor. Dayforce specialiseert zich in human capital management.