Wereldwijde storing bij Microsoft Outlook, inloggen niet mogelijk

Update 22:45: de storing lijkt ten einde te zijn.

Oorspronkelijk bericht, 22:17:

Het is momenteel niet mogelijk om in te loggen bij Outlook, de e-maildienst van Microsoft. In korte tijd zijn er tienduizenden meldingen van problemen op verschillende websites.

Voorbeelden van rapportage van de storing zijn zichtbaar op Downdetector.com en Reddit. Gebruikers melden dat ze niet kunnen inloggen. Dit heeft ook een impact op gebruikers die al wel zijn ingelogd. Zij moeten in zowel Outlook als third-party e-maildiensten opnieuw inloggen, maar krijgen te zien dat hun (correct ingevoerde) wachtwoord onjuist is. Het aanpassen hiervan heeft geen zin: de Microsoft-server die verantwoordelijk is voor het inlogproces lijkt momenteel buiten westen.

Vaker storingen

Storingen komen vaker voor en Microsoft’s diensten liggen wegens hun enorme installed base onder een vergrootglas. Desondanks rapporteren we met grote regelmaat de laatste maanden dat er een dienst van de techreus offline is, zij het 365, Azure of de MFA-authenticatie. Waar dit precies aan ligt, is niet duidelijk.

