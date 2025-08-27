EÃ©n van de laatste Windows 10-updates is gearriveerd

Update KB5063842 bevat geen drastische wijzigingen binnen Windows 10. Met 48 dagen te gaan is het wel Ã©Ã©n van de laatste niet aan security gerelateerde updates voor het immer populaire besturingssysteem.

Enkele bugs zijn opgelost, maar twee innovaties maken hun debuut met KB5063842. Allereerst introduceert Microsoft een feature om outbound netwerkverkeer te blokkeren op Windows 10. Let wel: gebruikers moeten een keyless Extended Security Updates (ESU)-oplossing voor Windows 10 afnemen en abonnee zijn van Windows 365.

De tweede nieuwe feature is Windows Backup for Organizations. Dit is nu algemeen beschikbaar en moet voornamelijk de overstap van Windows 10-apparaat naar Windows 11-apparaat vergemakkelijken. Deze back-up- en restore-functies maken het mogelijk om business continuity te garanderen.

Te stroef

Het duurt zoals gezegd nog ietsje meer dan anderhalve maand voordat Microsoft de stekker uit Windows 10 trekt. Alleen het ESU-programma houdt een Windows 10-machine na 14 oktober van dit jaar veilig.

Naar verluidt zijn ruim vier op de tien Windows-apparaten voorzien van Windows 10. Meer dan de helft van alle door StatCounter gemeten apparaten draaien inmiddels Windows 11, maar de inhaalactie vond pas medio dit jaar plaats. Het laat zien hoe hardnekkig het oude OS van Microsoft nog altijd is. De voornaamste reden hiervoor is dat een groot gedeelte van de actief gebruikte pc’s wereldwijd geen hardware-ondersteuning hebben voor Windows 11’s securityfeatures.

Het voorlaatste Windows-besturingssysteem dat een soortgelijke ‘evergreen’-status lijkt te hebben als Windows 10, is het in 2009 geÃ¯ntroduceerde Windows 7. In feite was het de echte vervanger van het immens populaire XP nadat Windows Vista tussen 2007 en 2009 nauwelijks tractie kreeg en een beruchte reputatie erop nahield.

Wellicht heeft Microsoft opnieuw een “Mojave Experiment” nodig om gebruikers van Windows 10 te verleiden tot een overstap, maar het naderende einde van de securityondersteuning is alvast een stok achter de deur.

