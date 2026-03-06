Windows Terminal 1.24 richt zich op extensies en zoeken

Microsoft brengt Windows Terminal 1.24 uit en komt met een preview van versie 1.25. De stabiele versie brengt een nieuwe Extensions-pagina en betere taalondersteuning. De preview introduceert zoekfunctionaliteit in instellingen, Kitty Keyboard-protocolondersteuning en een prestatieverbetering van 10 tot 20 procent in I/O-doorvoer.

Microsoft heeft Windows Terminal 1.24 naar het stabiele kanaal gebracht. De command line-tool van Microsoft komt ieder kwartaal met een grote releases, met tussentijdse kleinere updates gericht op stabiliteit.

De stabiele release 1.24 brengt drie zichtbare verbeteringen. Nieuw is een aparte Settings-pagina voor Extensions, waarmee gebruikers extensies overzichtelijk kunnen beheren. Daarnaast heeft de Command Palette ondersteuning voor meer talen gekregen. En ten slotte is de “Synchronized Output” DEC private mode toegevoegd, bedoeld om screen-tearing en flickering te verminderen.

Windows Terminal Preview 1.25: zoeken, sneltoetsen en meer talen

De preview-versie 1.25 telt vooralsnog vier hoofdpunten. Meest opvallend is de zoekfunctie voor instellingen. Gebruikers kunnen in 1.25 alle ingebouwde instellingen doorzoeken, inclusief kleurenschema’s, profielen, extensies en acties. Microsoft meldt daarbij dat een instelling die voor meerdere profielen geldt, ook meerdere keren in de zoekresultaten kan verschijnen.

Verder krijgen gebruikers meer controle over sneltoetsen. Zij kunnen acties aanpassen en ook definiëren wat de New Tab-knop doet. Een technische toevoeging is ondersteuning voor het Kitty Keyboard-protocol, dat toetsenbordinvoer nauwkeuriger afhandelt. Ook worden Servisch en Oekraïens als nieuwe talen toegevoegd.

Prestatieverbetering en nieuwe kleurschema’s

Naast de hoofdfuncties bevat de release een reeks kleinere verbeteringen. Eerdere versies van Windows Terminal, zoals 1.22 en 1.23, introduceerden al een volledig herschreven console-architectuur en verbeterde multi-window ondersteuning. De nieuwe versie bouwt hierop voort met een I/O-doorvoerverbetering van 10 tot 20 procent, dankzij het opnieuw inschakelen van “guided” optimalisatie tijdens de compilatiefase.

Ook de weergave van Unicode-tekens is verbeterd. Bovendien worden de kleurschema’s VS Code Modern Dark en Light nu standaard meegeleverd, dat consistentie belooft voor gebruikers die met meerdere Microsoft-tools werken.

