Microsoft haalt streep door oude webcomponenten in Windows

Microsoft heeft zijn lijst met verouderde functies in Windows opnieuw uitgebreid. Dit keer gaat het niet om vertrouwde apps als WordPad of Maps, maar om een reeks webcomponenten die nog teruggaan tot Windows 8 en de eerste versie van Edge.

Het bedrijf meldt dat deze onderdelen officieel de status deprecated krijgen. Ze zetten daarmee hun langzame aftocht in. De lijst bevat onder meer Legacy Web View, de HTML- en JavaScript-apps uit Windows 8 en 8.1 die later als UWP-apps door het leven gingen, en de eerste generatie Progressive Web Apps. Ook de ontwikkelaarstools van de oorspronkelijke Edge-browser verdwijnen in dit rijtje. Al deze functies zijn gebouwd op EdgeHTML. Dat was de motor achter de klassieke Edge die in 2020 werd vervangen door de Chromium-variant.

Voor gebruikers verandert er voorlopig weinig. Microsoft benadrukt dat de componenten nog niet direct uit Windows worden verwijderd en voorlopig ook beveiligingsupdates blijven ontvangen. Nieuwe functies hoeven ontwikkelaars echter niet meer te verwachten. In de documentatie schrijft het bedrijf dat de onderdelen uiteindelijk ook stoppen met het ontvangen van updates en in toekomstige versies van Windows zullen verdwijnen.

Chromium-gebaseerde Progressive Web Apps als alternatief

Microsoft wijst ontwikkelaars op alternatieven zoals WebView2 en de moderne Chromium-gebaseerde Progressive Web Apps. Daarmee sluit het bedrijf aan bij de bredere strategie om Windows te ontdoen van oude technologieën die nauwelijks nog worden gebruikt en tegelijkertijd de overstap naar moderne en veiligere webstandaarden te versnellen. Voor softwaremakers betekent dit dat zij hun applicaties op termijn moeten aanpassen of migreren om compatibel te blijven met nieuwe Windows-versies.

De aankondiging past in een bredere schoonmaakoperatie. Naast WordPad en Mixed Reality staan inmiddels ook protocollen als NTLMv1 en tools als WMIC en PowerShell 2.0 op de lijst. Met deze aanvulling laat Microsoft zien dat de opruimactie veel verder gaat dan het verwijderen van nostalgische hulpprogramma’s. Ook de fundamenten waarop eerdere pogingen tot webintegratie waren gebouwd, verdwijnen stukje bij beetje uit het besturingssysteem.