PwC rondt wereldwijd grootste SAP Cloud ERP-implementatie af

PwC heeft succesvol de implementatie van SAP Cloud ERP afgerond voor meer dan 100.000 medewerkers in 19 landen. Het project wordt omschreven als een van de grootste ERP-transformaties wereldwijd en vervangt verouderde legacysoftware door een geïntegreerd platform.

PwC blijft gebruikmaken van SAP’s Joule-copilot en Business AI-mogelijkheden. Deze tools moeten nieuwe kansen voor efficiëntie en bedrijfsinformatie identificeren. De ‘clean core’-architectuur met SAP BTP als basis creëert een flexibel platform voor toekomstige innovaties.

“De overstap naar SAP Cloud ERP zorgt voor betere connectiviteit binnen ons bedrijf. Het stroomlijnt onze processen en voorziet onze medewerkers van tools en inzichten om onze klanten nog beter van dienst te zijn”, aldus Colin Wittmer, CFO van PwC US.

Eén platform voor wereldwijde operaties

De nieuwe ERP-omgeving draait op een uitgebreide SAP-stack. Naast SAP Cloud ERP maakt PwC gebruik van SAP Business Technology Platform, SAP Concur, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Advanced Financial Closing en SAP Risk & Assurance Management. Deze oplossingen vervangen een gefragmenteerde mix van aangepaste SAP ECC-software en third-party tools.

De transformatie biedt aanzienlijke operationele voordelen. Het stroomlijnt financiële processen zoals projectfacturering, omzetverantwoording en treasuryfuncties. Bovendien vermindert het de complexiteit, verbetert het selfservicemogelijkheden voor gebruikers en reduceert het onderhoudsbehoeften.

Samenwerking met Managed Services

De implementatie kwam tot stand door nauwe samenwerking tussen PwC en SAP. Voor de toekomst gaat het SAP Managed Services-team van PwC verder werken aan verbeteringen op het gebied van databeheer en analytics. Hierbij staat de inzet van SAP Business Data Cloud-oplossing centraal.

Thomas Saueressig van SAP benadrukt het belang van deze samenwerking: “De succesvolle livegang van PwC toont de kracht aan van SAP Cloud ERP en SAP Business Suite bij het realiseren van grootschalige transformaties, met een hoofdrol voor SAP Business AI.”

Het project onderstreept hoe grote organisaties hun digitale infrastructuur kunnen moderniseren door legacy-systemen te vervangen door cloud-native oplossingen met ingebouwde AI-mogelijkheden.

