Snowflake lanceert nieuw programma voor startups

Snowflake heeft een nieuw programma gelanceerd dat zich specifiek richt op jonge technologiebedrijven.

Onder de naam Snowflake for Startups wil de datagigant kapitaal, technische middelen en marktkansen beschikbaar maken voor ondernemingen die hun software bouwen op het Snowflake-platform. Daarmee vervangt het bedrijf het eerdere Powered by Snowflake-programma en vergroot het de nadruk op kunstmatige intelligentie.

Het initiatief wordt gedragen door Snowflake Ventures, het investeringsvehikel van de onderneming. Dit fonds heeft aangekondigd zijn investeringssnelheid dit jaar met dertig procent te verhogen. Het doel is om het portfolio en het aantal exits uit te breiden naar 65. Daarbij werkt het bedrijf samen met een netwerk van meer dan een dozijn venture capital-fondsen, waaronder Coatue, Greylock Partners, Madrona Ventures en Capital One Ventures. Voor de betrokken investeerders betekent dit vroegtijdige toegang tot veelbelovende startups die hun oplossingen ontwikkelen bovenop Snowflake.

Voor startups zelf is er een verscheidenheid aan ondersteuning beschikbaar. Naast gratis cloudcredits en technische begeleiding biedt Snowflake een zes maanden durend acceleratorprogramma. De Startup Accelerator moet jonge bedrijven helpen met go-to-market-ondersteuning, technische expertise en directe zichtbaarheid binnen het wereldwijde ecosysteem van Snowflake. Volgens het bedrijf is het aantal aanmeldingen voor dit traject dit jaar al verdrievoudigd.

Extra rekenkracht voor AI-startups

Een belangrijk accent ligt op kunstmatige intelligentie. Startups die zich met AI bezighouden krijgen toegang tot speciale rekenkracht binnen de beveiligingsomgeving van Snowflake. Daarmee kunnen zij inference-workloads draaien op meerdere frontier-modellen die door Snowflake zelf worden beheerd. Dit moet bedrijven in staat stellen hun AI-toepassingen sneller te ontwikkelen zonder grote investeringen in eigen infrastructuur.

De lancering van het programma valt samen met de opening van het Silicon Valley AI Hub in Menlo Park. Dit nieuwe kantoor van 28.000 vierkante voet biedt coworking-ruimtes voor startups en zal fungeren als locatie voor educatieve evenementen rond kunstmatige intelligentie. Snowflake positioneert het hub als een ontmoetingsplek waar jonge bedrijven, investeerders en experts elkaar kunnen vinden en samenwerken.

Met Snowflake for Startups versterkt het bedrijf zijn rol als partner voor de volgende generatie software- en AI-ondernemingen. Door technologie, kapitaal en markttoegang te combineren probeert het bedrijf zowel zijn eigen ecosysteem uit te bouwen als de innovatiekansen van jonge bedrijven te vergroten.