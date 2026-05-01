AI en quantum als nieuwe ruggengraat van Fujitsu

De Japanse technologiegigant Fujitsu zet nadrukkelijk in op een toekomst waarin kunstmatige intelligentie en quantum computing de kern vormen van digitale infrastructuur.

Tijdens een recente strategische update schetste CEO Takahito Tokita een beeld van 2035 waarin deze technologieën niet langer experimenteel zijn, maar de ruggengraat vormen van computationele systemen wereldwijd. The Register bericht daarover.

Volgens Tokita zal AI tegen die tijd volledig verweven zijn met alle activiteiten van het bedrijf. Niet alleen als product, maar ook als interne motor voor besluitvorming. Fujitsu wil zijn eigen organisatie transformeren tot een praktijkvoorbeeld van AI-gedreven bedrijfsvoering, waarbij een gestandaardiseerd dataplatform en interne modellen zorgen voor snellere en consistenter onderbouwde keuzes. Die benadering onderstreept een bredere trend waarin AI verschuift van ondersteunende tool naar bepalende factor in strategische processen.

Eerder kondigde Fujitsu al de uitfasering van zijn mainframeactiviteiten aan, met 2035 als eindpunt. Daarmee markeert het bedrijf een symbolisch moment waarin een technologie die decennialang de basis vormde van bedrijfskritische systemen plaatsmaakt voor nieuwe architecturen. De timing sluit aan bij de bredere strategie waarin traditionele infrastructuur wordt ingeruild voor AI-gedreven en mogelijk quantumgebaseerde platforms.

Parallel daaraan werkt Fujitsu aan een nieuwe generatie hardware die specifiek ontworpen is om AI-workloads op grote schaal te ondersteunen. Het bedrijf ontwikkelt daarvoor onder meer processors samen met Broadcom en inferencechips met het Franse Scaleway. Deze systemen moeten uitgroeien tot wat Tokita omschrijft als AI-supercomputers, gericht op het verwerken van enorme hoeveelheden data en complexe modellen in realtime.

Hybride toekomst met AI en quantum

Opvallend is dat Fujitsu quantum computing niet langer positioneert als verre toekomstmuziek, maar als parallel pad dat rond 2035 een volwassen rol speelt. In dat scenario ontstaan hybride omgevingen waarin klassieke AI-systemen en quantumcomputers elkaar aanvullen. Quantumtechnologie kan daarbij vooral waarde leveren in optimalisatieproblemen, simulaties en cryptografie, domeinen waar traditionele architecturen tegen hun grenzen aanlopen.

De combinatie van AI en quantum krijgt ook een geopolitieke dimensie. Fujitsu bevestigt gesprekken met overheden in Japan, het Verenigd Koninkrijk en Australië over toepassingen binnen defensie en nationale veiligheid. In dat kader worden geavanceerde technologieën gezien als essentieel voor strategisch overwicht en stabiliteit. Concrete details ontbreken, maar het wijst op een toenemende verwevenheid tussen commerciële innovatie en staatsbelangen.

Wat in deze visie vooral opvalt, is dat de klassieke IT-architectuur naar de achtergrond verdwijnt. Niet als abrupt einde, maar als geleidelijke verschuiving richting systemen die zijn ontworpen rond data-intensieve en algoritmische workloads. De nadruk ligt niet langer op infrastructuur op zich, maar op de intelligentie die erop draait.