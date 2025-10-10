Salesforce neemt Apromore over voor procesoptimalisatie

Salesforce heeft een akkoord bereikt voor de overname van Apromore, dat process intelligence biedt. De acquisitie moet de automatiseringsstrategie van Salesforce versterken door bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken.

De software van Apromore biedt een uitgebreide view op bedrijfsprocessen binnen alle systemen en applicaties. Dit geldt zowel voor Salesforce als andere kritieke enterprise-systemen. Hierdoor verdwijnen operationele blinde vlekken die vaak voorkomen bij organisaties.

Deze end-to-end zichtbaarheid wordt het fundament voor Agentforce. De AI-agents kunnen straks beter inschatten waar automatiseringskansen liggen. Ze krijgen inzicht in hoe processen daadwerkelijk verlopen, niet hoe ze op papier zouden moeten werken.

Salesforce-gebruikers krijgen hiermee toegang tot features voor het ontdekken, simuleren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Deze expertise wordt direct geïntegreerd in het Salesforce-platform. “Apromore geeft klanten de complete zichtbaarheid die ze nodig hebben om te begrijpen hoe hun bedrijf werkelijk functioneert”, verklaart Steve Fisher, President en Chief Product Officer bij Salesforce. De inzichten worden gebruikt voor het identificeren van kansen voor meting, optimalisatie en automatisering via agentic process automation.

Het gaat om meer dan alleen technologie. De acquisitie brengt domeinkennis binnen op het gebied van procesoptimalisatie. Apromore’s mogelijkheden omvatten Process & Task Mining, Digital Twins & Simulation en Root-Cause Analysis.

Bredere trend naar procesautomatisering

De meeste klanten van Apromore gebruiken de technologie al op het Salesforce-platform. Zij meten en simuleren hun processen actief. Ze kunnen wijzigingen testen voordat ze deze implementeren. Dit voorspelt uitkomsten en helpt bij het verfijnen van processen voor continue verbetering.

De overname past in een bredere trend waarbij bedrijven investeren in procesoptimalisatie. Process automation kan aanzienlijke impact hebben, zoals blijkt uit verschillende sectoren waar wachttijden drastisch worden verkort.

Salesforce positioneert zich hiermee sterker in de markt voor enterprise automation. De combinatie van Agentforce’s AI-capabilities met Apromore’s proceskennis moet bedrijven helpen hun operationele KPI’s te verbeteren.

De transactie wordt naar verwachting afgesloten in het vierde kwartaal van Salesforce’s fiscale jaar 2026. Dit gebeurt onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.

