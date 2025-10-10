Microsoft introduceert Windows Backup for Organizations

Microsoft meldde deze week de algemene beschikbaarheid van Windows Backup for Organizations. Dit is een nieuwe zakelijke back-upfunctie die het beheer van Windows-apparaten vereenvoudigt en de overgang naar Windows 11 versnelt.

De functie werd voor het eerst gepresenteerd tijdens Microsoft Ignite in 2024 en was sinds mei 2025 als publieke preview beschikbaar. Na de Windows-update van september 2025 wordt de dienst nu breed uitgerold naar organisaties. De functie is bedoeld voor apparaten die gekoppeld zijn aan Microsoft Entra en moet handmatig worden geactiveerd via Intune of groepsbeleid.

Wanneer de functie wordt ingeschakeld, kan Windows Backup instellingen, voorkeuren en via de Microsoft Store geïnstalleerde apps van Windows 10- en Windows 11-systemen opslaan. Bij het instellen van een nieuw apparaat of een upgrade naar Windows 11 kunnen deze gegevens automatisch worden hersteld, zodat gebruikers sneller aan het werk kunnen en minder configuratie nodig hebben. Microsoft geeft aan dat de nieuwe back-upoptie het IT-beheer vereenvoudigt doordat gebruikersinstellingen en applicaties bewaard blijven bij vernieuwing of vervanging van apparaten.

Betrouwbare back-up- en herstelmogelijkheden

Volgens het bedrijf zorgt de functie voor een consistente ervaring bij migraties en helpt ze de continuïteit van bedrijfsactiviteiten te waarborgen door middel van betrouwbare back-up- en herstelmogelijkheden. De opgeslagen gegevens worden bewaard in de Exchange Online-cloud binnen de regio die aan de tenant is gekoppeld. Beheerders kunnen de locatie van deze gegevens raadplegen in het Admin Center onder Organization Profile.

Microsoft benadrukt dat alle klantgegevens worden versleuteld en alleen toegankelijk zijn voor medewerkers onder toezicht, bijvoorbeeld voor probleemoplossing of naleving van regelgeving. Het bedrijf stelt dat gegevens uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met het leveren van de overeengekomen diensten, zoals het verbeteren van beveiligingsfuncties.

Windows Backup for Organizations vormt een aanvulling op bestaande beheer- en migratiehulpmiddelen. De functie is niet bedoeld als volledige systeemback-up en vereist dat beheerders beleid instellen voor back-up en herstel voordat ze de dienst kunnen gebruiken.