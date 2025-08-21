Microsoft onderzoekt problemen met SSDâ€™s na Windows 11-update

Microsoft heeft bevestigd dat het onderzoek doet naar meldingen van gegevenscorruptie en uitval van SSDâ€™s na de installatie van de cumulatieve update KB5063878 voor Windows 11 versie 24H2.

De update, die sinds 12 augustus beschikbaar is, zou onder bepaalde omstandigheden leiden tot het verdwijnen van schijven of het onbruikbaar worden van partities. Gebruikers melden dat SSDâ€™s in sommige gevallen als RAW verschijnen of simpelweg niet meer worden herkend door het besturingssysteem.

De problemen lijken vooral op te treden tijdens zware schrijfactiviteiten, zoals het wegschrijven van tientallen gigabytes aan data in korte tijd. In de praktijk gebeurde dat vaak na het downloaden en installeren van grote game-updates. Het risico neemt toe wanneer een SSD al grotendeels gevuld is, waardoor de fout sneller zichtbaar wordt. Verschillende verschijnselen zijn gemeld, waaronder het vastlopen van Verkenner, onleesbare SMART-waarden en foutmeldingen bij input/output-bewerkingen.

Phison, leverancier van veelgebruikte SSD-controllers, erkent dat er een verband kan bestaan tussen de recente updates en de storingen. Het bedrijf werkt samen met Microsoft en andere partners om de oorzaak te achterhalen. Gebruikers vermoeden dat een geheugenlek in de buffer die Windows inzet voor opslagbewerkingen een rol kan spelen. De drivecache wordt daardoor niet goed leeggemaakt. Microsoft bevestigt intussen dat het samen met hardwarepartners actief werkt aan een oplossing.

Vermijd zware data-overdrachten

Tot die tijd wordt gebruikers aangeraden terughoudend te zijn met zware data-overdrachten. Ook moeten ze er zeker van zijn dat er actuele back-ups beschikbaar zijn. Wie de update nog niet installeerde kan overwegen dit voorlopig uit te stellen. Al is er geen garantie dat toekomstige releases vrij zullen zijn van dit probleem. Een praktische voorzorgsmaatregel is om grote bestanden niet in Ã©Ã©n keer weg te schrijven of uit te pakken, maar de bewerkingen op te splitsen in kleinere batches.