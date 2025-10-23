Solita FunctionAI: kosten en databeveiliging van je LLM’s op 1 plaats

Solita introduceert een platform dat bedrijven moet helpen oplopende kosten en veiligheidsproblemen rondom GenAI aan te pakken. De AI-specialist breidt daarmee zijn activiteiten binnen de Benelux uit en bezit kantoren in Gent en Leuven.

“Naarmate de rol van generatieve AI binnen bedrijven strategischer wordt, moeten geavanceerde innovaties de gegevensbeveiliging en continuïteit van bedrijfskritische oplossingen waarborgen”, stelt Lasse Girs, hoofd Generative AI Enablement bij Solita.

Volgens Solita zijn het de bezorgdheid over databeveiliging en de ontwikkelingen rondom LLM’s die het idee hebben gebracht het platform FunctionAI te lanceren. Het platform werd oorspronkelijk ontwikkeld voor intern gebruik in streng beveiligde omgevingen.

Controle over AI-implementatie

FunctionAI onderscheidt zich van standaard SaaS-oplossingen door volledige controle te bieden aan organisaties. Bedrijven bepalen zelf waar taken worden uitgevoerd, welke modellen worden gebruikt en hoe gevoelige gegevens worden beschermd. Het platform ondersteunt toonaangevende LLM’s zoals OpenAI GPT, Anthropic Claude en Google Gemini.

Het systeem werd uitgebreid getest door Solita-experts, waaronder softwareontwikkelaars en data-engineers. Volgens het bedrijf is FunctionAI geschikt voor veeleisende use cases, ook binnen defensie en veiligheid. De oplossing kan worden uitgerold in de cloud, op privé-infrastructuur en functioneert tevens offline.

Modulaire uitbreidingen en workflows

Organisaties kunnen met FunctionAI AI-oplossingen implementeren met vooraf gebouwde accelerators. Modulaire plug-ins maken het mogelijk workflows aan te passen en te automatiseren. Volgens Solita levert dit een drastische kostenverlaging op.

“Tools als Solita FunctionAI brengen AI, data en digitale transformatie in een stroomversnelling. In plaats van werknemers hun werkwijzen beurtelings aan te passen, maken we het mogelijk om de voordelen van generatieve AI per functie en taak gericht op te schalen”, aldus Ossi Lindroos, CEO van Solita.

