OpenAI partnert met Disney, dat 1 miljard investeert

AI-videoplatform Sora kan vanaf nu ruim 200 Disney-karakters genereren. De deal tussen Disney en OpenAI gaat echter veel verder: het bedrijf achter Mickey Mouse investeert daarnaast 1 miljard dollar in OpenAI, een zak geld dat het hard nodig heeft.

Disney wordt volgens de aankondiging ook een grote klant van OpenAI, zowel via ChatGPT als de API-dienst. Het partnership brengt karakters van Disney, Marvel, Pixar en Star Wars naar OpenAI’s text-to-video platform Sora. Gebruikers kunnen vanaf begin 2026 korte social video’s genereren met personages als Mickey Mouse, Iron Man en Darth Vader. Een selectie van deze creaties wordt beschikbaar op Disney+.

De overeenkomst omvat geen stemmen of gezichten van echte acteurs. Wel krijgen gebruikers toegang tot kostuums, voertuigen en iconische omgevingen uit de Disney-werelden. ChatGPT Images kan ook binnen enkele seconden statische beelden genereren met dezelfde intellectuele eigendom.

Disney als OpenAI-klant

Naast de licentiedeal wordt Disney een grote afnemer van OpenAI’s diensten. Het mediabedrijf gaat de API’s gebruiken voor nieuwe producten en ervaringen op Disney+. Ook implementeert Disney ChatGPT voor interne bedrijfsprocessen.

De investering van 1 miljard dollar geeft Disney tevens warrants om later meer aandelen te verwerven. De transactie moet nog definitieve contracten, goedkeuring vanuit het raad van bestuur en gebruikelijke sluitvoorwaarden doorlopen. Het is voor OpenAI echter een broodnodige zet, want om het eigen AI-infrastructuurproject Stargate te financieren, is nog veel meer geld nodig dan het momenteel heeft. Elk kwartaal gaan miljarden dollars verloren ondanks een stevige omzet.

Verantwoord AI-gebruik centraal

De twee bedrijven benadrukken hun gezamenlijke toewijding aan verantwoorde AI-inzet. Disney-CEO Robert (Bob) Iger belooft dat de samenwerking de reikwijdte van Disney op “doordachte en verantwoorde” wijze zal vergroten, met ontzag voor de oorspronkelijke makers en hun werk. OpenAI stelt op zijn beurt dat het de AI-outputs bewaakt om ongewenste resultaten te vermijden. Aangezien er altijd wel gebruikers zijn die een creatieve prompt bedenken om guardrails te omzeilen, is het wachten tot er een dergelijk trucje gevonden is.

Sam Altman, CEO van OpenAI, noemt Disney “de wereldwijde gouden standaard voor storytelling.” Volgens hem toont de deal aan hoe AI-bedrijven en creatieve leiders verantwoordelijk kunnen samenwerken om innovatie te bevorderen die de samenleving ten goede komt.

Sora’s positie in de markt

OpenAI kondigde Sora in februari 2024 aan als text-to-video model dat video’s tot een minuut kan genereren. Het model werd geleidelijk beschikbaar gesteld voor het wereldwijde gebruikersbestand. De Disney-deal maakt OpenAI de eerste grote content-licentiehouder van dat bedrijf.