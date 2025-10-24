Grote Microsoft Copilot Fall-update: wat is interessant?

Microsoft heeft de Fall 2025 Update voor Copilot gepresenteerd met twaalf nieuwe features. De AI-assistent moet vooral praktischer worden. Wij bekijken wat het interessant is om de werkzaamheden te bevorderen.

Een functie met enorme potentie is het langetermijngeheugen dat Copilot voortaan zal hebben. Hierdoor kan de AI belangrijke informatie onthouden. Deze Memory & Personalization-functie stelt gebruikers in staat om zaken als training of verjaardagen vast te leggen, die de assistent n in toekomstige gesprekken kan ophalen. Gebruikers behouden volledige controle over wat wordt onthouden en kunnen herinneringen aanpassen of verwijderen. Dit maakt de assistent persoonlijker en mogelijk ook functioneler. In je werk kan het handig zijn als een generatieve AI details onthoudt.

De mogelijkheid om eerdere gesprekken terug te halen wordt geleidelijk uitgerold, waardoor gebruikers minder vaak informatie hoeven te herhalen in vervolginteracties.

Samen brainstormen via een gedeelde link

Met de nieuwe Groups-functie transformeert Microsoft Copilot van een individuele tool naar een samenwerkingsplatform. Tot 32 personen kunnen via een gedeelde link deelnemen aan dezelfde conversatie, waarbij Copilot helpt bij het samenvatten van discussies, het voorstellen van opties, het tellen van stemmen en het verdelen van taken.

Ook Imagine, de tool voor het genereren van afbeeldingen, wordt socialer. Gebruikers kunnen creaties bekijken, aanpassen en liken. Zo ontstaat volgens Microsoft een creatief ecosysteem waarin ideeën snel worden doorgegeven en verbeterd.

Integratie met externe diensten

De Connectors-functie brengt content uit diensten als OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive en Google Calendar binnen bereik. Copilot doorzoekt documenten, e-mails en agenda’s via natuurlijke taal. Privacy blijft centraal: expliciete toestemming is vereist voordat data toegankelijk wordt.

Daarnaast introduceert Microsoft verschillende gespreksstijlen. “Real talk” moet bijvoorbeeld uitdagingen aankaarten en gesprekken richting groei en verbinding sturen. De AI blijft respectvol, maar geeft wel tegengas waar nodig.

De Proactive Actions-preview, momenteel beschikbaar in Deep Research, toont tijdige inzichten en suggesties gebaseerd op recente activiteiten. Zo schakelt Copilot van reactief naar proactief ondersteunen.

Sociale AI onder druk

Het idee van sociale AI is niet nieuw, maar de uitvoering bepaalt het succes. Microsoft beweert dat groepsfuncties en een visuele assistent de tool menselijker maken. Of dit daadwerkelijk leidt tot meer samenwerking hangt af van hoe goed de technologie werkt in de praktijk.

Groups lijkt vooral interessant voor kleinere teams die snel willen schakelen.

Real Talk richt zich op het personaliseren van interacties. Toch blijft onduidelijk hoeveel invloed gebruikers hebben op het gedrag van de AI en of het figuur niet juist als afleidend wordt ervaren.

Het memory-systeem biedt potentieel, maar vereist vertrouwen. Gebruikers moeten erop kunnen rekenen dat hun data veilig worden opgeslagen en correct worden gebruikt. Connectors vergroten het bereik van Copilot, maar vragen tegelijkertijd aandacht voor toegangsrechten en beveiliging.

Windows 11 als AI-pc

Dankzij Copilot op Windows moet elke Windows 11-pc functioneren als een AI-pc. Met de oproep “Hey Copilot” start een gesprek zodra de pc ontgrendeld is. De nieuwe Copilot-home geeft toegang tot recente bestanden, apps en conversaties.

Copilot kan bestanden openen en samenvatten. Met Copilot Vision krijgen gebruikers realtime begeleiding bij taken. Binnenkort volgt ondersteuning voor tekstinteracties, wat extra flexibiliteit oplevert.

Edge evolueert naar AI-browser

Copilot Mode in Edge evolueert naar een dynamische AI-browser. Het systeem kan met toestemming van de gebruiker open tabbladen analyseren, informatie samenvatten en acties uitvoeren. Een actie kan bijvoorbeeld het boeken van een hotel voor je zakenreis zijn. Spraaknavigatie maakt hands-free browsen mogelijk.

Met Journeys organiseert Edge browsegeschiedenis in thematische verhaallijnen. Gebruikers kunnen eerder bekeken ideeën terugvinden zonder stappen opnieuw te moeten doorlopen. De functie belooft tijd te besparen bij het hervatten van taken.

Verbeterde samenwerking met Pages en Search

Pages, het canvas voor samenwerking, ondersteunt voortaan het uploaden van maximaal 20 bestanden tegelijk. Het werkt met gangbare document-, afbeeldings- en tekstformaten. Copilot Search combineert AI-gegenereerde antwoorden met traditionele zoekresultaten. Bronvermeldingen maken antwoorden betrouwbaarder.

Deze updates moeten Copilot omvormen tot een geïntegreerd platform dat gebruikers helpt ideeën om te zetten in acties.

Eigen modellen in ontwikkeling

Microsoft zet in op zowel eigen als externe modellen. De afgelopen maanden lanceerde het bedrijf MAI-Voice-1, MAI-1-Preview en MAI-Vision-1. De productintegratie van deze modellen staat nog in de kinderschoenen. Het modelwerk moet de basis leggen voor dynamischere ervaringen binnen de producten van Microsoft.

Een slag om de arm is dat vooralsnog de bovenstaande features beschikbaar zijn in de USA. Wel zegt Microsoft dat “in de komende paar weken” de functies naar andere landen komen.

