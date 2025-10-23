Microsoft onderzoekt interesse in Copilot voor Exchange on-prem

Microsoft onderzoekt via een enquête de vraag naar een Copilot-versie voor on-premises Exchange Server. De survey richt zich op organisaties die mailboxen lokaal draaien en hybride configuraties gebruiken. Het bedrijf wil vooral inzicht in compliancevereisten en dataverwerkingseisen.

Een cruciaal onderdeel van de Microsoft-enquête draait om het verzenden van Exchange Server-data naar de cloud. Het bedrijf vraagt expliciet of organisaties comfortabel zijn met het versturen van bepaalde gegevens, bijvoorbeeld e-maildata en logbestanden, naar de cloud, terwijl mailboxen zelf on-premises blijven.

Dit raakt aan de kern van veel compliance-uitdagingen. Organisaties moeten voldoen aan de GDPR. De enquête vraagt naar de ‘non-negotiable requirements’ die nodig zijn voordat organisaties Copilot zouden kunnen inschakelen.

Daaronder vallen garanties dat e-mail en gebruikersdata binnen de organisatiegrenzen blijven, beheeropties per gebruiker of rol en de mogelijkheid om in geïsoleerde omgevingen zonder directe internetverbinding te werken. Microsoft lijkt hiermee te erkennen dat deze punten cruciaal zijn voor adoptie.

Focus op on-premises omgevingen

Microsoft opent een onderzoek naar mogelijke ontwikkeling van Copilot voor on-premises Exchange Server-omgevingen. De enquête richt zich specifiek op bedrijven met mailboxen die volledig lokaal draaien of een hybride opstelling hanteren met mailboxen zowel on-premises als in Exchange Online.

Bij de vragenlijst ligt de nadruk op complianceredenen, datasoevereiniteit en organisatorische voorkeuren die bedrijven dwingen bij on-premises te blijven. Ook custom configuraties, legacy dependencies en kostenafwegingen komen ter sprake.

Een belangrijk deel van de vragenlijst betreft de waardevol geachte Copilot-functionaliteiten. Microsoft lijkt te willen bepalen welke specifieke mogelijkheden prioriteit zouden moeten krijgen wanneer Copilot beschikbaar komt voor Exchange Server.

