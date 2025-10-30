ServiceNow-CEO: AI vervangt enterprise-software niet

ServiceNow-CEO Bill McDermott beschouwt kunstmatige intelligentie niet als een bedreiging voor bedrijfssoftware, maar als een kans om de waarde van enterpriseplatformen te vergroten.

Volgens hem ligt de toekomst niet bij zelfstandige AI-systemen die traditionele software overbodig maken, maar bij nauwe samenwerking tussen AI-modellen, hyperscalers en geïntegreerde bedrijfsoplossingen.

In een gesprek met CNBC legde McDermott uit dat ServiceNow zijn strategie heeft afgestemd op samenwerking met de drie grootste hyperscalers. Die integratie maakt het voor klanten eenvoudiger om AI-modellen in te zetten binnen bestaande processen, zonder dat zij zelf de technische complexiteit van koppelingen, beveiliging en compliance hoeven te beheren. McDermott benadrukte dat aanbieders van grote taalmodellen weliswaar krachtige technologie leveren, maar geen vervanging vormen voor platforms die bedrijfslogica, workflows en governance samenbrengen.

Waar sommige analisten vrezen dat generatieve AI op termijn enterprise software overbodig maakt, stelt McDermott dat juist het tegenovergestelde aan de hand is. Volgens hem kunnen alleen geïntegreerde platformen de brug slaan tussen generatieve modellen en de complexe realiteit van bedrijfsomgevingen. Vooral organisaties met verouderde IT-systemen of binnen sterk gereguleerde sectoren hebben behoefte aan software die de betrouwbaarheid van systemen van record combineert met de kracht van AI.

AI-agents opereren te veel in silo’s

McDermott ziet ook een structureel probleem bij de huidige generatie AI-toepassingen. Veel AI-agents worden volgens hem in afzonderlijke silo’s gebruikt, waardoor ze niet effectief kunnen inspelen op processen die afdelingen overstijgen. Hij pleit voor een benadering waarin AI als verbindende technologie fungeert, geïntegreerd binnen de bestaande IT-architectuur.

Naast zijn visie op AI lichtte McDermott toe dat ServiceNow een vijf-voor-één aandelensplitsing doorvoert om particuliere beleggers makkelijker toegang te geven tot het aandeel. De markt reageerde positief op de strategie en de kwartaalresultaten: de koers steeg ruim vier procent in de nabeurshandel.

Met deze koers positioneert ServiceNow zich als een speler die AI niet ziet als ontwrichtende concurrent, maar als een strategische motor voor innovatie binnen enterprise IT.