De strijd om het zakelijke AI-platform: analyse en inzichten

Salesforce die plotseling ITSM lanceert, ServiceNow die de CRM-markt induikt, en Workday die via HR het ultieme AI-platform wil worden – de grote enterprise-softwareleveranciers zijn verwikkeld in een strategische strijd om dominantie in het AI-tijdperk. Maar wie gaat deze race winnen? In de nieuwste Techzine Talks-aflevering analyseren Coen en Sander de bewegingen van de grote spelers.

Platform wars: iedereen wil het AI-platform zijn

De grote SaaS-platformen zoals Salesforce, ServiceNow, Workday en SAP hebben allemaal Ã©Ã©n ding gemeen: ze willen hÃ©t AI-platform voor bedrijven worden. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk?

Alle platformen claimen openheid en eenvoudige integratie, maar de werkelijkheid blijkt complexer. Zero-copy koppelingen met Databricks of Snowflake zijn theoretisch mogelijk, maar wanneer je data van het ene platform via zo’n cloud data lake naar een ander platform wilt halen, wordt het ingewikkeld. De vraag is: wordt de belofte van naadloze data-uitwisseling werkelijkheid, of blijven we vastzitten aan vendor lock-in?

Salesforce slaat terug met ITSM

Een opvallende beweging is Salesforce’s lancering van een complete IT Service Management-oplossing – precies op het moment dat ServiceNow agressief de CRM-markt betreedt. Toeval? Waarschijnlijk niet. De hosts speculeren over CEO Marc Benioff’s competitieve aard en of dit een directe reactie is op ServiceNow’s ambities.

Maar Salesforce doet meer. Ze hebben al HR Service gelanceerd en bouwen systematisch lagen bovenop hun data cloud. De vraag die in de podcast wordt gesteld is veelzeggend: als je de hele bovenlaag hebt gebouwd, hoeveel moeite kost het dan nog om de onderliggende HCM-laag zelf te bouwen?

Concrete resultaten: 30-50% besparing in klantenservice

Wat opvalt in de discussie is dat de echte winst van AI momenteel vooral in service-automatisering zit. Op Salesforce Dreamforce presenteerden vijf grote klanten – waaronder Dell Technologies – concrete resultaten met dubbele cijfers in besparingen: 30, 40, soms 50 procent.

Deze besparingen komen vooral door het automatiseren van klantenservice. AI-agents handelen de eenvoudige vragen af, waardoor minder personeel nodig is voor standaard support.

Het agent orchestration probleem

Een cruciaal onderwerp dat uitgebreid aan bod komt is agent orchestration. Alle platformen willen agents beheren en controleren – governance, compliance, security. Maar hoe regel je dat voor third-party agents die op andere platformen draaien?

Het antwoord: dat kan eigenlijk niemand nog goed. MCP (Model Context Protocol) en A2A zijn veelbelovend, maar deze protocollen bevatten geen informatie over wat agents precies doen, welke AI-modellen ze gebruiken, of hoe ze technisch in elkaar zitten. Ze zijn puur bedoeld voor data-uitwisseling.

MuleSoft Fabric als mogelijke oplossing

Salesforce’s MuleSoft komt met een interessante benadering: hun oude API-strategie (Integration Platform as a Service) toepassen op agents. MuleSoft gaat als een soort ‘man in the middle’ tussen agents zitten, vergelijkbaar met hoe ze dat ook met API’s doen. Zo kunnen ze governance toepassen, data-stromen monitoren en verbindingen afkappen als er niet-toegestane data voorbijkomt.

Of dit de oplossing is? De toekomst zal het leren, maar het is in ieder geval een pragmatische aanpak met bestaande technologie.

Geen enkele winnaar te verwachten

De conclusie van de podcast is helder: er komt waarschijnlijk geen enkele winnaar in deze platformstrijd. Enterprise-organisaties met duizenden applicaties gaan niet zomaar volledig overstappen. Ze zullen meerdere platformen blijven gebruiken, wellicht met hier en daar wat consolidatie.

Waar wÃ©l beweging kan komen is in het middensegment, waar bedrijven nog niet volledig vast zitten aan Ã©Ã©n platform en waar kortingen op bundels aantrekkelijk kunnen zijn. En voor de toekomst is vooral de vraag interessant: welk platform wordt het gemakkelijkste om agents op te bouwen voor bedrijven die niet miljoenen willen investeren?

Belangrijkste takeaways

De praktische conclusies uit deze analyse:

â€¢ De grootste quick wins met AI zitten momenteel in service-automatisering en klantenservice

â€¢ ‘Openheid’ is vaak marketing – echte interoperabiliteit blijft complex

â€¢ Data-analyse en security zijn veelbelovende gebieden voor AI-toepassingen

â€¢ Agent orchestration mist nog cruciale standaarden en protocollen

â€¢ Enterprise-organisaties zullen waarschijnlijk multi-platform blijven

â€¢ Begin klein met AI-experimenten en focus op concrete use cases

Wil je alle details en nuances horen? Beluister de volledige podcast voor diepgaande discussies over Workday’s Sana-overname, SAP’s ‘best of suite’ strategie, Cisco’s AI Canvas, en veel meer insider-informatie over de enterprise AI-markt.

