Microsoft Foundry Agent Service biedt keuze uit meer AI-modellen

Microsoft heeft Foundry Agent Service uitgebreid met een breed scala aan AI-modellen. LLM’s van Anthropic, DeepSeek AI, Meta, Microsoft en xAI zijn nu beschikbaar.

De uitgebreide catalogus laat ontwikkelaars het juiste model kiezen voor hun specifieke toepassing. De verschillende LLM’s blinken uit op allerlei manieren, van coderen tot redeneren op basis van lange inputs. Denk aan DeepSeek-R1 (versie 0528) en -V3 (0324), maar ook varianten van Grok-4.

Hiermee komt de AI-dienst van Microsoft een stukje dichterbij de modelselectie van Vertex AI Agent Service, de Google-tegenhanger van Microsofts aanbod. Afgezien van Google’s eigen modellen, die exclusief zijn aan Google Cloud, biedt Google veelal dezelfde LLM’s. De grote afwezige is OpenAI, dat alleen bij Microsoft beschikbaar is als het om closed-source modellen gaat. Denk daarbij aan de nieuwste varianten (GPT-5.1) en legacy-opties zoals o4-mini, o3, GPT-4.1, o1 en (nog even) GPT-4o en GPT-4.

Anthropic’s Claude-serie beschikbaar

Anthropics nieuwste modellen zijn eveneens toegevoegd. Claude-Opus-4-1 is bedoeld voor de meest complexe vraagstukken. Claude-Sonnet-4-5 biedt een balans tussen prestaties en multimodale workflows. Claude-Haiku-4-5 focust op snelheid voor interactieve scenario’s.

Voor enterprise-toepassingen zijn er algemene modellen beschikbaar. Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 optimaliseert voor snelle, kosteneffectieve inferencing. OpenAI, tegenwoordig geen groot voorstander van open-source modellen, levert wel gpt-oss-120b via de Foundry-dienst.

Microsoft probeert het zo eenvoudig mogelijk te maken om de modellen in te zetten. De service biedt streaming responses voor real-time interacties, flexibele tool calling en multimodale mogelijkheden. Grounded retrieval en automatische modelrouting selecteren het beste model op basis van prestaties, nauwkeurigheid en kosten.

De modellen zijn beschikbaar via de SDK, API en het Foundry Agent Playground.

Lees ook: Vertex AI wordt uitgebreid met Agent Development Kit, Agent Garden en Agent Engine