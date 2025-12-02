Visma neemt online administratieplatform WeFact over

Visma breidt zijn Nederlands mkb-aanbod uit met de overname van het online administratieplatform WeFact. De oplossing van WeFact bedient 45.000 ondernemers en werkt samen met ongeveer 1.000 accountantskantoren.

De Noorse softwaregroep Visma heeft WeFact overgenomen. Het Nederlandse facturatieplatform wordt gebruikt door ondernemers en accountantskantoren om facturatieprocessen te stroomlijnen. WeFact draait naast bestaande boekhoudpakketten en faciliteert onder meer de samenwerking tussen ondernemers en hun accountants.

WeFact focust op facturatie voor kleine en middelgrote bedrijven. Het platform biedt functies voor offertes, terugkerende facturatie, abonnementsfacturatie en e-facturatie via Peppol. Daarnaast zijn er koppelingen beschikbaar met verschillende boekhoud- en betaaloplossingen.

Aggressieve overnamestrategie

De WeFact-overname is deel van een grote golf aan overnames, waaronder 15 in de eerste helft van 2025. In het vierde kwartaal van 2024 nam het bedrijf nog elf bedrijven over, waaronder de Nederlandse partijen Mobilexpense en TimeChimp.

In de afgelopen vijf jaar heeft Visma meer dan vijftig bedrijven in de Benelux overgenomen. De overnamekandidaten zijn doorgaans ondernemers of management teams die door willen met het bedrijf. De omzet groeide in de eerste helft van 2025 met 13,1 procent naar €1.553 miljoen. Het klantenbestand steeg met 12 procent tot meer dan 2,1 miljoen gebruikers.

Ecosysteem voor mkb en accountants

Met de overname voegt Visma een facturatie-frontend toe die dicht bij de eindgebruiker staat. De software sluit aan op andere Visma-oplossingen en op integratiepartners zoals Yuki, eAccounting, TimeChimp en Outsmart. Visma wil hiermee zijn ecosysteem rond administratieve en financiële processen verder uitbreiden.

Door WeFact in de groep op te nemen, kan Visma zijn klanten een nauwere koppeling bieden tussen de tools die ondernemers dagelijks gebruiken en de backoffice-oplossingen van accountants. Dat moet handmatig werk verminderen en data-uitwisseling tussen beide partijen versnellen.

Roel Korting, oprichter van WeFact, noemde de toetreding tot Visma een mijlpaal. Het team kijkt ernaar uit om de gecombineerde kracht van de Visma Groep in te zetten voor een beter product. Visma heeft een waarde van zo’n 19 miljard euro en bereidt een beursgang voor in Londen.