De overname van een deel van Veritas door Cohesity sloeg behoorlijk in vorige week. Hiermee ontstaat immers in een klap een van de grootste spelers in de sterk versplinterde wereld van backup, disaster recovery, datamanagement en cyberweerbaarheid. Coen en Sander analyseren deze overname in een nieuwe Techzine Talks.

Cohesity heeft een uitgebreid SaaS-portfolio voor backup en datamanagement. Terwijl Veritas met NetBackup van oudsher een enorm bereik heeft, vooral binnen enterprise-omgevingen. NetBackup lijkt echter aan de limieten te zitten en niet veel moderner te kunnen worden. Aan de andere kant zoekt Cohesity naar waardevermeerdering, zeker gezien de IPO waar het al enkele jaren mee bezig is. De grote installed base van Veritas kan hier op meerdere manieren goed bij helpen.

Met deze overname komt het beste van twee werelden bij elkaar en zou men in staat moeten zijn om een zeer sterk portfolio te creëren. Dat is althans de officiële lezing als we de persberichten moeten geloven. Maar is dat ook echt zo? Een startup die een gevestigde speler overneemt, dan gaan bij ons toch altijd de antennes wat verder uitstaan. Is alles wel wat het lijkt? Is het mogelijk dat Cohesity zich hier dingen op de hals haalt waar het later spijt van gaat krijgen? Dit kan een enorm succes worden of een gigantische flop.

In deze aflevering van Techzine Talks staan we stil bij alle kanten van deze overname/fusie. Van het positieve voor beide partijen tot de risico’s en uitdagingen, ook voor klanten van beide partijen.

