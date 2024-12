Investeringsgroep neemt beursgang Visma in overweging

Als het aan investeerder Hg ligt, dan gaat Visma in 2026 naar de beurs. Naar schatting zal de beursgang 19 miljard euro opleveren. Het wordt verder overwogen om het bedrijf naar de beurs van Amsterdam te brengen.

Hg is in 2026 reeds 20 jaar investeerder van Visma en houdt 70 procent van de aandelen in handen. Als de Britse investeringsgroep aandringt op een beursgang, is de kans dat het plan doorgaat dus reëel. Visma zou zichzelf kunnen laten noteren op de beurs van Amsterdam, maar deze van Oslo en Londen worden ook nog overwogen.

Opvallende beursgang voor Europa

De Britse investeringsgroep liet Visma een serieuze economische groei doormaken. In 2006 haalde Hg het bedrijf van de beurs voor 500 miljoen dollar, ongeveer 473 miljoen euro. Sinds dit jaar behaald het bedrijf een jaarlijks terugkerende omzet van 2,54 miljard euro. De beursgang zou een bedrag van 19 miljard euro opleveren, meldt Financial Times. Daardoor groeit de beursgang onmiddellijk uit tot één van de grootste die Europa in de afgelopen jaren kende.

Het bedrijf dankt de groei aan de vele overnames die de laatste jaren werden afgerond in Nederland, België en buurlanden. Het bedrijf vestigde zich intussen in 33 landen. Verschillende van deze overgenomen partijen kunnen later dan weer worden ondergebracht in een zelfstandig onderdeel. Dat gebeurde eerder dit jaar met Visma | Raet waar Peple uit ontstond.

Recent werd het Belgische Mobilexpense mee opgenomen in het aanbod van Visma. Het bedrijf levert geautomatiseerde expense- en spend management-oplossingen in heel Europa. Door de overnames groeit het klantenbestand van Visma voortdurend, de overname van Mobilexpense leverde bijvoorbeeld 2.000 klanten op.

Lees ook: Visma | Raet splitst zich op in twee aparte bedrijven