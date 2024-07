Visma bereikt mijlpaal van 2,5 miljard euro jaaromzet

Het softwarebedrijf kan na sterke groei voor het eerst rekenen op een jaarlijks terugkerend omzet (ARR) van 2,54 miljard euro.

Dat maakt Visma bekend bij de presentatie van de financiële cijfers over het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal realiseerde men nog een ARR van 2,4 miljard euro. Het nieuwe record van 2,54 miljard euro betreft een groei van 21 procent op jaarbasis. Visma schrijft de toename toe aan meer verkoop aan bestaande en nieuwe klanten. Het bedrijf verwelkomde in de eerste zes maanden 270.000 nieuwe klanten.

Overnamestrategie

Ook de expansie via overnames wordt gezien als een aandrijver van de groei. In het tweede kwartaal werden negen softwarebedrijven overgenomen. Belangrijk aan deze acquisities is dat hiermee de aanwezigheid vergroot is naar 33 landen. Het kwartaal begon in april met de overname van het SaaS-platform Fiscozen voor belastingadvies, waardoor Visma actief werd in Italië. Vervolgens werd uitgebreid naar Kroatië via de overname van Moj eRačun, een leverancier van e-factureringsoplossingen.

Daarnaast beginnen de resultaten van de eerdere betreding van Frankrijk zichtbaarder te worden. Daar zijn tot nu toe drie overnames voltooid. “We blijven goed presteren in onze kernmarkten, maar onze nieuwe markten leveren nu de grootste bijdrage aan de groei van Visma”, aldus CEO Merete Hverven.

Meer dan 89 procent van de omzet in het tweede kwartaal komt uit cloudproducten en -diensten. Exact een jaar eerder vertegenwoordigden deze nog 86 procent van de omzet. De omzet uit SaaS-producten op abonnementsbasis vormde 76 procent van de totale omzet, een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van vorig jaar.

