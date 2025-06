Visma kiest Londen voor beursgang

Hg’s softwaregroep, met een waarde van €19 miljard, kiest voorlopig voor het VK boven Amsterdam voor beursgang volgend jaar. De keuze valt op Londen vanwege de omvangrijke kapitaalmarkten, aldus personen die bekend zijn met de overwegingen.

Dit meldt de Financial Times. Het Britse investeringsbedrijf Hg is sinds 2006 eigenaar van Visma, dat boekhoud- en salarissoftware levert aan kleine en middelgrote ondernemingen. Hg nam het bedrijf toen van de beurs voor ongeveer £380 miljoen. Sindsdien heeft de private-equityfirma meerdere keren geherinvesteerd in Visma via nieuwe fondsen en gedeeltelijk verkocht aan externe investeerders. Visma is nu 19 miljard euro waard.

Op dit moment bezitten Hg en zijn mede-investeerders ongeveer 70 procent van Visma. De overige aandelen zijn in handen van minderheidsaandeelhouders, waaronder het Singaporese GIC en de Amerikaanse investeringsgroep TPG. Visma overwoog eerder een beursgang in 2023, maar koos uiteindelijk voor een private aandelenverkoop aan onder meer Jane Street en Altaroc.

Hg houdt een belang in Visma

Volgens ingewijden is Visma inmiddels zó groot geworden — mede door 350 aanvullende overnames — dat het wellicht niet langer volledig privé kan blijven. Het bedrijf boekte vorig jaar €185 miljoen winst vóór belastingen op een omzet van €2,8 miljard. Hg is van plan om ook op lange termijn een belang in Visma te behouden, aldus de betrokkenen.

Het besluit om begin volgend jaar naar de beurs in Londen te gaan is nog niet definitief. Dit hangt af van de uitvoering van beloofde hervormingen door zowel de overheid als de beurs. Die zijn nodig om de nadelen van Brexit te compenseren.

Opsteker voor Londense beurs

De Londense beurs heeft te maken met een terugval in nieuwe beursgangen en een gestage uitstroom van grote bedrijven die hun primaire notering naar New York verplaatsen of zich laten overnemen.

In 2023 verdwenen 88 bedrijven van de hoofdmarkt in Londen of verhuisden hun primaire notering. Daarvoor in de plaats kwamen slechts 18 nieuwe noteringen. Tot nu toe zijn er dit jaar maar drie beursgangen geweest op de hoofdmarkt van het VK, met samen een marktkapitalisatie van minder dan £100 miljoen bij introductie, blijkt uit gegevens van de London Stock Exchange.

Londen werd uiteindelijk gekozen voor de Visma-beursgang vanwege het ruime beschikbare kapitaal en het grotere aantal beleggers dat zich richt op Britse aandelen, vergeleken met het aantal dat uitsluitend in Nederlandse aandelen investeert, zeiden mensen die op de hoogte zijn van de gesprekken.

Zij voegden daaraan toe dat de uitvoering van hervormingen essentieel is — bijvoorbeeld dat bedrijven met een euro-notering kunnen worden opgenomen in FTSE-indices.

Banken zullen deze week worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de beursgang, aldus de betrokkenen. Visma en Hg wilden geen commentaar geven.