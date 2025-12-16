Microsoft test Windows 11 26H1-update met nieuwe functies

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het Canary-kanaal van het Windows Insider Programma. De update maakt deel uit van de ontwikkeltak 26H1 en bevat een breed scala aan functionele en visuele veranderingen.

Het gaat hierbij om vroege software die bedoeld is om nieuwe ideeën en platformwijzigingen te evalueren, niet om een aankomende definitieve release. Volgens Microsoft kunnen onderdelen in deze testfase nog wijzigen of uiteindelijk helemaal niet worden doorgevoerd. De update geeft vooral inzicht in de richting waarin Microsoft Windows 11 verder wil ontwikkelen.

Een belangrijk aandachtspunt in deze versie is de verdere integratie van AI-functionaliteit. Microsoft test een AI-agent in de Instellingen-app, waarmee gebruikers via natuurlijke taal sneller instellingen kunnen vinden of hulp krijgen bij configuratievragen. Deze functie is voorlopig alleen beschikbaar op Copilot+-pc’s.

Daarnaast worden de zogeheten Click to Do-contextmenu’s uitgebreid. Deze bieden contextafhankelijke acties bij geselecteerde tekst of bestanden, zoals samenvatten of delen, en maken gebruik van lokale AI-functionaliteit. Op het gebied van gaming test Microsoft een nieuwe full-screen ervaring die Windows meer moet laten aanvoelen als een console-interface.

De nadruk ligt op bediening met een controller en gebruik op grotere schermen, zoals tv’s of handhelds. Neowin stelt dat deze ontwikkeling aansluit bij Microsofts bredere strategie om Windows beter geschikt te maken voor draagbare gaming-apparaten en nieuwe pc-vormfactoren.

Verfijning van de Windows-interface

De update bevat meerdere interface-aanpassingen. Zo is de donkere modus in Verkenner verder doorgevoerd, inclusief dialoogvensters voor kopiëren, verplaatsen en verwijderen. Ook zijn er nieuwe snelle acties toegevoegd aan de startpagina van Verkenner, die zichtbaar worden bij het aanwijzen van bestanden. Het delen van bestanden is eveneens aangepast.

De Drag Tray ondersteunt nu het delen van meerdere bestanden tegelijk en toont slimmere suggesties. Gebruikers kunnen deze functionaliteit desgewenst uitschakelen via de instellingen voor Nearby Sharing. Daarnaast zijn er kleinere wijzigingen doorgevoerd in het Startmenu, de zoekfunctie en contextmenu’s, met als doel een consistentere gebruikerservaring.

Microsoft voert in deze versie verbeteringen door aan Quick Machine Recovery, een functie die bedoeld is om systemen sneller te herstellen na ernstige fouten. Onderdeel daarvan is een nieuw standaardpad voor herstelconfiguraties. Ook introduceert Microsoft een nieuwe pagina in de Instellingen voor het beheren van gekoppelde mobiele apparaten. Verder zijn er verbeteringen aangebracht aan OneDrive-statusiconen en geavanceerde systeeminstellingen.

Canary-versie blijft experimenteel

Microsoft benadrukt dat versies uit het Canary-kanaal niet geschikt zijn voor productiegebruik. Functies worden vaak gefaseerd uitgerold en zijn daardoor niet direct voor alle testers beschikbaar. Terugschakelen naar een stabielere Windows-versie is alleen mogelijk via een schone installatie.

Welke onderdelen uiteindelijk hun weg zullen vinden naar een publieke Windows 11-release is nog onduidelijk.