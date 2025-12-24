AWS Storage Gateway ondersteunt nu Nutanix AHV

Amazon Web Services voegt ondersteuning toe voor de Nutanix AHV-hypervisor binnen zijn Storage Gateway-dienst. Daarmee kunnen organisaties die gebruikmaken van Nutanix AHV hun on-premises infrastructuur koppelen aan AWS-opslag via S3 File-, Tape- en Volume-gateways.

De uitbreiding geldt voor alle AWS-regio’s en maakt het mogelijk om Storage Gateway te implementeren in omgevingen die draaien op AHV, naast bestaande opties zoals VMware ESXi, Microsoft Hyper-V en Linux KVM.

Volgens Amazon Web Services is Storage Gateway bedoeld als hybride cloudoplossing waarmee lokale applicaties toegang krijgen tot vrijwel onbeperkte cloudopslag. De dienst ondersteunt meerdere protocollen, waaronder NFS, SMB, iSCSI en iSCSI-VTL, en wordt ingezet voor back-up, archivering en het verplaatsen van on-premises opslag naar cloudgebaseerde bestandsshares. Storage Gateway kan zowel als virtuele appliance on-premises worden uitgerold als in de vorm van een Amazon EC2-instance in de AWS-cloud.

Met de toevoeging van AHV breidt AWS het bereik van Storage Gateway verder uit. Nutanix AHV, voluit Acropolis Hypervisor, is een op KVM (Kernel-based Virtual Machine) gebaseerde hypervisor die onderdeel is van de hypergeconvergeerde infrastructuuroplossingen van Nutanix. AWS merkt op dat AHV op KVM is gebaseerd, wat de integratie vereenvoudigt ten opzichte van volledig eigen hypervisorplatformen.

Nutanix steeds vaker alternatief voor VMware

The Register plaatst deze aankondiging in een bredere marktcontext. Volgens het medium is Nutanix een veelgenoemd alternatief voor VMware, vooral bij organisaties die hun virtualisatiestrategie heroverwegen sinds de overname van VMware door Broadcom. Broadcom heeft de focus gelegd op VMware Cloud Foundation als geïntegreerd platform, wat bij sommige klanten heeft geleid tot zorgen over kosten en productkeuze. Analisten van Gartner verwachten dat VMware hierdoor binnen enkele jaren een aanzienlijk deel van zijn workloads kan verliezen.

The Register wijst er verder op dat Nutanix recent meerdere stappen heeft gezet om zijn opslagstrategie te verbreden. Het bedrijf kondigde in 2025 integraties aan met externe opslagleveranciers zoals Pure Storage en Dell. Daarmee erkent Nutanix dat veel klanten blijven werken met bestaande storage-arrays, naast de eigen softwaregedefinieerde opslag.

De ondersteuning van AHV binnen Storage Gateway sluit aan bij deze ontwikkelingen. AWS maakt zijn hybride opslagdienst beschikbaar voor een breder spectrum aan virtualisatieplatformen, terwijl Nutanix-omgevingen directe toegang krijgen tot AWS S3-gebaseerde opslag.