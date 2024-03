De omzet van Nutanix is afgelopen kwartaal naar een recordhoogte gestegen en er is voor het eerst winst gedraaid. Het gaat goed met Nutanix en de verwachtingen voor de komende jaren zien er goed uit. Het succes kan echter niet los worden gezien van de overname van VMware door Broadcom. Volgens Rajiv Ramaswami, de CEO van Nutanix, biedt deze overname de komende jaren kansen voor groei.

We spraken met Ramaswami over de ontwikkelingen bij Nutanix en de positionering van dit bedrijf in de huidige markt. Door alle ontwikkelingen bij VMware waren we vooral benieuwd wat voor effect dat zou hebben op Nutanix. Bij VMware verkeren klanten in onzekerheid over de toekomst, want er wordt flink gesneden in het portfolio en producten worden vanaf nu enkel nog gebundeld aangeboden. Het resultaat is hogere prijzen en veel onrust.

Ramaswami laat weten dat Nutanix hier zeker op inspeelt en met veel grote organisaties al geruime tijd in gesprek is. Ramaswami stelt dat Nutanix de komende jaren gaat profiteren van deze overname, omdat VMware-klanten op zoek zijn naar meer zekerheid. Een overstap is echter een proces dat tijd kost, ook al denken mensen soms dat dit veel sneller kan.

VMware-klanten hebben langlopende contracten

Veel grote VMware-klanten hebben zekerheid proberen te creëren door vlak voordat de overname werd afgerond, nog snel hun licenties te vernieuwen. Vaak verlengde men met minimaal drie tot vijf jaar omdat dat voordeliger was. Hierdoor hebben ze op dit moment nog minder last van alle wijzigingen in het portfolio en bijbehorende prijsstijgingen, maar dat is een kwestie van tijd.

Doordat VMware en Nutanix met hun infrastructuurplatformen het hart van je stack vormen, kan je een dergelijke oplossing niet even snel vervangen. Daar moet een goede uitgestippelde migratie voor worden gedaan en dat kost tijd. Ramaswami verwacht de komende jaren dat veel van deze partijen volledig of gedeeltelijk zullen overstappen op Nutanix.

Volgens Ramaswami is Nutanix met deze partijen ook al in gesprek over de toekomst en hoe ze hun infrastructuur dan willen gaan inrichten. Daarnaast zijn er organisaties van wie de licenties sneller afloopt, en daarvan zijn er genoeg die nu hun Nutanix-stack aan het vergroten zijn om alvast te beginnen aan de migratie. Ook zijn er organisaties die ervoor kiezen om VMware even te laten voor wat het is en alle nieuwe projecten op Nutanix uit te rollen. Daar liggen ook weer kansen voor de toekomst.

Nutanix heeft promoties voor VMware-klanten

Nutanix heeft momenteel een aanbieding voor organisaties die willen migreren van VMware naar Nutanix. Zij hoeven voorlopig geen licentiekosten te betalen, zodat ze geen dubbele licentiekosten hebben. Verder wil de organisatie werken aan de zichtbaarheid, zodat duidelijker wordt dat Nutanix het meest voor de hand liggende alternatief is voor VMware.

Grote migraties kunnen binnen 90 dagen

Een van de meest gestelde vragen is altijd hoe lang het duurt om VMware te vervangen voor Nutanix. Aangezien er echt sprake is van de kern van je stack te vervangen, komt er veel complexiteit bij kijken. Het is ook afhankelijk van wat je hebt draaien en waar je infrastructuur afhankelijk van is.

Ramaswami noemde hierbij op zich wel een mooi voorbeeld. Hij stelde dat meerdere Amerikaanse ziekenhuizen een langzame migratie hadden ingezet van VMware naar Nutanix. Toen na de overname van VMware duidelijk werd hoe het nieuwe kostenplaatje eruit zou zien, is besloten om sneller te migreren. Uiteindelijk hadden deze ziekenhuizen 90 dagen nodig om alles te migreren. Vaak hebben ziekenhuizen redelijk complexe en soms verouderde infrastructuur en software draaien, waardoor migraties lastiger zijn.

Het betekent echter ook als je een modernere organisatie hebt of minder te maken hebt met legacy, je waarschijnlijk veel sneller kan migreren.

Cisco is belangrijke partner, maar bijdrage aan groei duurt nog even

Ramaswami wilde ook nog even stilstaan bij de samenwerking met Cisco. Volgens hem is die ook zeer belangrijk met het oog op de toekomst. Nutanix en Cisco werken nu twee kwartalen samen, waarbij Cisco ook Nutanix-oplossingen aanbiedt aan zijn klanten. Dat heeft tot nu toe geleid tot enkele nieuwe klanten, die weliswaar wat kleiner zijn. Echter heeft dit ook even de tijd nodig om op te bouwen. Ramaswami ziet dat Cisco zeer betrokken is en hij verwacht dan ook dat het aantal nieuwe klanten nog flink zal groeien de komende jaren.

Toekomst Nutanix rooskleurig

Al met al ziet Ramaswami veel kansen voor Nutanix in de komende jaren. Het is nu in ieder geval zaak om de lijn met hogere omzetten en zwarte cijfers voort te zetten. De marketingactiviteiten zijn nu vooral gericht op meer zichtbaarheid voor Nutanix als VMware-alternatief. We zijn benieuwd of Broadcom hierop gaat reageren. We weten nog niet of ze toch gaan proberen klanten aan boord te houden, of dat dit de klanten zijn waar ze eigenlijk toch geen focus op hebben.

Recent ging we ook in gesprek met SoftwareOne, een grote VMware-partner, om te horen hoe dat bedrijf aankijkt tegen de ontwikkelingen bij VMware.