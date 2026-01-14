TCS en AMD willen de sprong van AI-pilots naar productie maken

TCS en AMD kondigen een strategische samenwerking aan om bedrijven te helpen bij het opschalen van AI-adoptie. De twee partijen gaan gezamenlijk AI-oplossingen ontwikkelen voor elke sector, waarbij ze TCS’s domeinkennis combineren met AMD’s rekenkracht.

De samenwerking tussen Tata Consultancy Services en AMD richt zich op het overbruggen van de kloof tussen AI-pilots en productie. Veel bedrijven kampen met het omzetten van succesvolle proefprojecten naar daadwerkelijke implementaties. Daar moet deze samenwerking verandering in brengen.

AMD’s positie in de AI-datacentermarkt groeit gestaag. Het bedrijf heeft momenteel bijna 40 procent marktaandeel in CPU-datacenters en zeven van de tien grootste AI-partijen adopteren AMD Instinct GPU’s op schaal.

Sectorspecifieke frameworks en expertise

De partners investeren gezamenlijk in een pool van experts die AI-oplossingen kunnen ontwikkelen voor sectoren zoals (bio-)farmacie, productie en financiële dienstverlening. TCS gaat medewerkers bijscholen en certificeren op AMD’s nieuwste hard- en softwaretechnologieën.

“De AI revolutie lukt alleen samen en onze samenwerking met AMD vormt een goed voorbeeld: we moeten krachten bundelen om écht impact te maken”, aldus Josu Devasia, Country Head bij TCS Nederland. “Door AMD’s baanbrekende technologie te combineren met onze ervaring in advies en implementatie, kunnen we concrete oplossingen bieden die onze klanten nodig hebben.”

Volgens recente marktanalyses overleven AI-projecten steeds vaker dankzij kortetermijnimpact in plaats van grootse beloften. Dat maakt de focus op concrete, sectorspecifieke oplossingen relevant.

Modernisering van infrastructuur

TCS zet AMD Ryzen CPU’s in voor inzet binnen werkomgevingen. Daar zullen ze veelvuldig de gebruikelijke Intel-gebaseerde systemen vervangen. Voor hybride cloud- en high-performance computing-omgevingen komen AMD EPYC CPU’s, AMD Instinct GPU’s en AI-accelerators in actie. Het embedded computing-portfolio van AMD moet klanten helpen bij edge-innovatie en industriële digitalisering via adaptieve System on Chips en Field-Programmable Gate Arrays.

Lisa Su, CEO bij AMD, benadrukt de noodzaak van samenwerking: “AI adoptie versnelt. Om het potentieel ervan volledig te benutten, is een nieuwe schaal van high-performance computing en een diepgaande samenwerking binnen de gehele sector nodig. AMD bouwt aan een open, complete computerinfrastructuur die AI binnen elk bedrijf mogelijk maakt.”

TCS beschikt al over expertise in het leveren van op maat gemaakte oplossingen met geavanceerde chips. Eerder konden we aanschouwen hoe deze capaciteiten in de Formule E toegepast werden, waar het samen met Jaguar AI-gedreven digital twins en real-time analytics inzet.

Open ecosysteem versus gesloten platformen

AMD positioneert zich met een open ecosysteem als alternatief voor marktleider Nvidia, dat een marktaandeel van 80-90 procent in datacenters heeft. Veelal zijn datacenters met grote hoeveelheden GPU’s tegenwoordig specifiek voor AI tot leven geroepen. De focus op openheid vanuit AMD via ROCm 7 en open standaarden moet klanten meer flexibiliteit bieden.

De accelerators, frameworks en best practices die uit de samenwerking voortkomen, richten zich op het verbeteren van AI-prestaties bij training en inferencing. Zo willen TCS en AMD organisaties helpen de kracht van AI volledig te benutten.