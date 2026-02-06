Cloudgroei Atlassian vertraagt en zet druk op aandelenkoers

De aandelenkoers van Atlassian kreeg een tik te verwerken, hoewel het bedrijf duidelijk beter presteerde dan analisten hadden verwacht. Beleggers reageerden vooral op signalen dat de groei van de cloudactiviteiten afvlakt, een ontwikkeling die zwaarder woog dan de sterke kwartaalcijfers.

Dit meldt SiliconANGLE. In het tweede kwartaal van boekjaar 2026, dat eindigde op 31 december, wist Atlassian zowel qua omzet als winst de verwachtingen ruim te overtreffen. De omzet groeide stevig door, terwijl de aangepaste winst per aandeel eveneens hoger uitviel dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee onderstreepte het bedrijf dat de vraag naar zijn samenwerkingssoftware nog altijd groot is.

Toch lag de focus bij beleggers niet op de resultaten over het afgelopen kwartaal, maar vooral op de vooruitzichten. Atlassian ziet de groei van zijn cloudomzet vertragen. Waar het bedrijf eerder nog een groei van rond de 26 procent realiseerde, rekent het voor het komende kwartaal op een lager tempo. Dat was voldoende reden voor investeerders om winst te nemen, wat leidde tot een koersdaling van bijna vier procent.

Solide financiële positie

Onderliggend blijft het cloudsegment wel degelijk groeien. Het aantal klanten dat meer dan 10.000 dollar per jaar uitgeeft aan cloudabonnementen nam opnieuw toe. Ook financieel staat Atlassian er solide voor, met een aanzienlijke vrije kasstroom en een goed gevulde kaspositie aan het einde van het kwartaal. Dat geeft het bedrijf ruimte om te blijven investeren in productontwikkeling en innovatie.

Een belangrijk speerpunt daarbij is kunstmatige intelligentie. Atlassian breidde recent zijn AI-assistent Rovo fors uit, met nieuwe mogelijkheden die gericht zijn op het automatiseren en ondersteunen van werkzaamheden binnen organisaties. De assistent wordt op steeds meer plekken binnen het Atlassian-ecosysteem ingezet en trekt inmiddels miljoenen actieve gebruikers per maand. Volgens het management speelt AI een steeds centralere rol in de strategie van het bedrijf.

Vooruitkijkend verwacht Atlassian dat de totale omzet ook in de komende kwartalen blijft stijgen, met name dankzij cloud- en datacenterdiensten. De groeicijfers blijven gezond, maar het lagere tempo in de cloud is een signaal waar de markt scherp op reageert.

Die reactie past in een bredere trend. Techbeleggers zijn momenteel gevoelig voor alles wat wijst op afnemende groei, zeker in combinatie met zorgen over de impact van AI op traditionele softwaremodellen. Tegelijkertijd wijzen leiders in de sector, zoals de topman van Nvidia, Jensen Huang, erop dat de vrees dat AI bestaande softwarebedrijven volledig zal verdringen overtrokken is. Voor Atlassian lijkt de uitdaging voorlopig vooral te liggen in het overtuigen van beleggers dat de cloudgroei structureel sterk genoeg blijft.