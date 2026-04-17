AI drijft kosten op en zet winst Ericsson onder druk

De oplopende kosten van AI beginnen zichtbaar door te werken in de resultaten van Ericsson. De Zweedse leverancier van netwerkapparatuur rapporteerde over het eerste kwartaal een winst die onder de verwachtingen van analisten uitkwam, waarbij vooral duurdere chips een belangrijke rol spelen.

De wereldwijde vraag naar AI-oplossingen jaagt de prijzen van halfgeleiders omhoog. Volgens CEO Börje Ekholmvertaalt zich dat direct in hogere inkoopkosten. Leveranciers berekenen die stijgingen door, waardoor de marges onder druk komen te staan.

Ericsson probeert die impact te beperken door intensiever samen te werken met leveranciers. Financieel directeur Lars Sandström geeft daarnaast aan dat ook klanten een deel van de extra kosten zullen moeten opvangen. Daarmee verschuift een deel van de financiële druk richting de hele keten.

Noord-Amerikaanse markt laat dip zien na sterke periode

Naast de stijgende kosten speelt ook een zwakkere vraag in Noord-Amerika een rol in de tegenvallende cijfers. In die regio daalde de omzet licht ten opzichte van een jaar eerder, toen telecombedrijven juist extra investeerden. Volgens Sandström was die eerdere groei deels tijdelijk en beïnvloed door externe factoren zoals handelsmaatregelen, terwijl de onderliggende vraag stabiel blijft.

Ericsson blijft desondanks sterk gericht op de Amerikaanse markt. Het bedrijf haalde daar eerder een grote overeenkomst binnen met AT&T, wat moet helpen om tegenvallende investeringen in andere regio’s te compenseren. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat groei niet vanzelfsprekend is in het huidige klimaat, stelt Reuters.

Strategie gericht op weerbaarheid en kostenbeheersing

Ekholm benadrukt dat Ericsson de afgelopen jaren bewust heeft ingezet op het versterken van de basis. Groei in de onderliggende omzet en een stabiele kasstroom moeten aantonen dat die aanpak werkt, ook in een onrustige markt.

Een belangrijk onderdeel van die strategie is het spreiden en versterken van de toeleveringsketen. Daardoor kan het bedrijf blijven leveren ondanks geopolitieke spanningen en economische onzekerheid. Tegelijkertijd erkent Ekholm dat juist binnen die keten de kosten oplopen, mede door de aanhoudende vraag naar AI-gerelateerde componenten.

Om die druk op te vangen, zet Ericsson in op efficiëntieverbeteringen en alternatieven in componentgebruik. Vooruitkijkend verwacht het bedrijf weinig groei in de markt voor radio access networks, maar het rekent erop zelf beter te presteren dan de markt, onder meer dankzij zijn positie in bedrijfskritische netwerken en enterprise-oplossingen.