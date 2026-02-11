Solvinity-koper Kyndryl ook buiten Nederland in de problemen

De overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl is nog niet rond, maar het bedrijf heeft momenteel grotere problemen. De CFO en het hoofd van juridische zaken vertrokken plotseling, terwijl de Securities and Exchange Commission (SEC) in de VS een onderzoek is gestart. Kyndryl probeert de gemoederen tot rust te brengen, maar op de beurs zakte de waarde van de IBM-spinoff in een enkele dag met 55 procent.

Kyndryl ontving documentverzoeken van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC over cashmanagement, gerelateerde rapportage en interne controles. Het bedrijf meldde dit maandag in een registratiedocument. Ook stelt het een boekhoudkundig onderzoek in via de auditcommissie van de raad van bestuur.

De aandelenkoers stortte in van 23,60 dollar naar 10,59 dollar, een daling van 55 procent. Op moment van schrijven is er teken van zeer licht herstel naar 11,12 dollar. CEO Martin Schroeter benadrukte tijdens een conference call dat Kyndryl geen impact verwacht op de financiële overzichten. “We werken samen met de SEC”, aldus Schroeter. “Door de lopende aard van deze kwesties kunnen we hier niet verder op ingaan.”

Exodus in directie

Direct na de SEC-melding kondigde Kyndryl grote wijzigingen aan in het managementteam. CFO David Wyshner, sinds september 2021 bij het bedrijf, vertrok abrupt. Harsh Chugh werd benoemd als interim-CFO. Ook General Counsel, ofwel het hoofd van juridische zaken, Edward Sebold stapte op, vervangen door interim Mark Ringes.

Vineet Khurana, global controller, nam een andere niet nader genoemde functie aan binnen Kyndryl. Bhavna Doegar werd interim corporate controller. Een maand eerder had Kyndryl al aangekondigd dat Chief HR Officer Maryjo Charbonnier met pensioen gaat. Kortom: een werkelijke draaideur aan bestuursleden, terwijl de tumult in Nederland over de overname van DigiD-leverancier Solvinity nog lang niet is opgehouden.

Kyndryl stelt ook de indiening van het 10-Q kwartaalrapport uit. Meerdere advocatenkantoren zijn onderzoeken gestart naar mogelijke misleiding van investeerders over boekhoudregels en rapportage. Ondertussen zijn de kwartaalcijfers helemaal niet zo negatief, met een omzet van 3,86 miljard dollar in Q4 2025 tegenover 3,74 miljard in Q4 2024.

Focus op AI en private cloud

Kyndryl blijft intussen investeren in AI-mogelijkheden via het Kyndryl Bridge-platform en agentic AI-frameworks. Het bedrijf bouwt ook AI ‘innovation labs’ om nieuwe technologie op grotere schaal aan klanten te leveren. Private cloud is een andere groeipijler. Vraag naar private cloudomgevingen neemt toe door AI, datasoevereiniteit en securityvereisten. Kyndryl verwacht hier substantiële nieuwe vraag te zien.

Schroeter benadrukte dat Kyndryl de uitdagingen aanpakt. “We blijven gefocust op het leveren van onze bedrijfsdoelstellingen, winstgevende groei en innovatieve diensten voor klanten.” Of investeerders dat vertrouwen delen na de SEC-melding en exodus in het topteam, moet blijken.

Tevens is het mogelijk dat de Solvinity-overname nog wordt teruggedraaid of vertraagd door de Nederlandse overheid. Hierover is nog geen beslissing gevallen, maar rechtszaken en onderzoeken lopen om tot een oordeel te komen.